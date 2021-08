Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zur Allianz

Halle/MZ (ots)

Die Allianz ist nicht nur einer der weltgrößten Versicherer, sondern auch einer der dominierenden Kapitalanleger dieser Welt. Die Sparte Vermögensverwaltung legt die kaum fassbare Summe von 2.500 Milliarden Euro an. Ausgerechnet in den USA hat die Allianz im Corona-Jahr 2020 bei einigen Investmentfonds aber so hohe Verluste eingefahren, dass zwei davon sogar geschlossen werden mussten. In sie angelegt hatten die Pensionsfonds von US-Lehrern - im Vertrauen auf die vom Management betonte Anlageexpertise der Allianz. In Deutschland wäre in einem solchen Fall wohl nicht viel passiert. In den USA ist Verbraucherschutz jedoch ein anderes Kaliber.

