Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zu Corona

Halle/MZ (ots)

In die Debatte um Freiheitseinschränkungen muss Klarheit gebracht werden: Geimpfte, Genesene und Getestete bekommen ihre Rechte zurück. Das bedeutet: Auch Ungeimpfte werden nicht ausgeschlossen, wenn sie einen PCR-Test machen, den sie in Zukunft bezahlen müssen. Nichts wird ihnen verwehrt, außer Sorglosigkeit beziehungsweise Ignoranz gegenüber ihren Mitmenschen. Das ist die Verantwortung des Staates gegenüber der großen Mehrheit, die nicht an Corona erkranken will. Klar ist: Wer sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen kann, erhält volle Unterstützung. Ein Attest muss dann ausreichen, um den Test bezahlt zu bekommen.

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell