Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung: zu Greta Thunberg

Halle (ots)

Greta hat Tatsachen geschaffen, indem sie eigentlich bekannte, aber unliebsame Tatsachen auf den Tisch der Politik gebracht hat und nicht locker lässt in ihrem Bemühen. Mag man die freitäglichen Schülerstreiks auch grenzwertig finden: Das Mädchen hat uns Erwachsenen ordentlich Beine gemacht. Wahrscheinlich hätte sich in der weltweit geführten Klimadiskussion noch längst nicht so viel bewegt, wie es inzwischen der Fall ist. Und immer noch ist viel zu tun. Man braucht sich nur die jüngsten, halbherzigen Beschlüsse der Bundesregierung anzusehen, die Kritikern jedoch schon zu weit gehen.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell