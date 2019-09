Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung: zu VW

Halle (ots)

Für die Autokäufer, die sich mit manipulierten Motoren und mehr oder weniger geglückten Nachbesserungen herumärgern, ist das nicht die wichtigste Frage in diesem Skandal. Für den Konzern aber ist sie besonders heikel, denn sollte das Gericht die Anklage annehmen, steht sein aktuelles Spitzenduo vor dem Kadi. Nun haben all die Spekulanten Oberwasser, die den Konzern schon jetzt wegen angeblicher Falschinformation auf Schadenersatz in Milliardenhöhe verklagen. Nun muss eine Anklage sein, um die Aufklärungsarbeit zu leisten. Das ist richtig so.

