Mitteldeutsche Zeitung: zum Bundeswehr-Mandat im Irak

In Afghanistan währt der Bundeswehreinsatz inzwischen fast eine Generation. Der Nahost-Einsatz gegen den Islamischen Staat, für den das vom Bundestag erteilte Mandat nun ausläuft, dauert noch nicht ganz so lange. Er begann 2014. Die neue Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) plädiert nun dafür, das Mandat erneut zu verlängern. Der Widerstand dagegen ist beträchtlich - vor allem der Koalitionspartner SPD blockiert. Ein Kompromiss mit der SPD ist nötig: Gut möglich, dass der am Ende darin liegt, die Tornado-Überwachungsflüge aus Jordanien fortzusetzen oder sogar zu verstärken - und die Ausbildung der Sicherheitskräfte im Irak zurückzufahren. Das große Problem aber bleibt.

