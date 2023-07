Deutscher Verband Tiernahrung e.V. (DVT)

Bundesweiter Aktionstag "Grüne Berufe für einen Tag" findet am 22. September statt

Berlin/Bonn (ots)

Am 22. September findet der bundesweite Aktionstag "Grüne Berufe für einen Tag" vom Forum Moderne Landwirtschaft bei mehr als 20 Unternehmen aus der Agrarbranche statt. Die Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette aus den Bereichen Pflanzenzucht, Agrarhandel, Tiernahrung und Lebensmittelverarbeitung laden Verbraucherinnen und Verbraucher ein, sich ein Bild der Agrarbranche in Deutschland zu machen.

Das Thema des diesjährigen Aktionstages ist der Klimaschutz in der Agrarbranche. Mit vielen innovativen Ideen leisten die Unternehmen vielfältige Beiträge zum Klimaschutz - von klima-resilienten Sorten in der Pflanzenzucht, über das Kreislaufdenken in der Tierernährung bis hin zur Reduzierung der CO2-Emissionen in der Tierhaltung. "In der gesamten Branche wird in so vielen Bereichen geforscht, um dem Klimawandel zu begegnen. Auch die Jobvielfalt dabei ist enorm", sagt Lea Fließ, Geschäftsführerin beim Forum Moderne Landwirtschaft. "Wir wollen daher nicht nur einen transparenten Blick hinter die Kulissen bieten, sondern junge Menschen an diesem Tag für einen Job in unserer Branche begeistern und sie ermutigen, gemeinsam mit uns die Landwirtschaft von morgen zu gestalten."

Vier DVT-Mitgliedsunternehmen für den Bereich Tierernährung dabei

Auch aus dem Kreis der DVT-Mitglieder nehmen mit BEWITAL agri (NRW), ETS Mischfutterwerk (NRW), ForFarmers (Niedersachsen) und GSagri (Niedersachsen) vier Unternehmen am Aktionstag teil. "Der praxisnahe Zugang für alle interessierten Verbraucherinnen und Verbraucher hilft, den Zusammenhang der einzelnen Teilbereiche der Agrar- und Ernährungsbranche zu verstehen", sagt Dr. Hermann-Josef Baaken, Sprecher der DVT-Geschäftsführung. "Wir freuen uns mit unseren Mitgliedsunternehmen als Bindeglied zwischen der pflanzlichen und tierischen Produktion Teil des Aktionstages zu sein."

Neben den Verbraucherinnen und Verbrauchern bietet der Aktionstag auch Medienschaffenden sowie Vertretern der Politik die Möglichkeit, einen Tag lang bei einem Unternehmen mit anzupacken und sich umzuschauen. Weitere Informationen, eine Übersicht aller teilnehmenden Unternehmen und die Möglichkeit zur Anmeldung für den Aktionstag finden Sie unter moderne-landwirtschaft.de/gruene-berufe/.

Über den DVT

Der Deutsche Verband Tiernahrung e. V. (DVT) vertritt als unabhängiger Wirtschaftsverband die Interessen der Unternehmen, die Futtermittel, Vormischungen und Zusatzstoffe für Nutz- und Heimtiere herstellen, lagern und damit handeln.

Über das Forum Moderne Landwirtschaft

Das Forum Moderne Landwirtschaft e. V. (FML) ist ein Netzwerk aus allen Bereichen der Landwirtschaft. Wir zeigen moderne Landwirtschaft wie sie ist, fördern den Dialog zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft und machen sie dadurch sichtbar und für alle erlebbar. Das FML setzt auf ein starkes Netzwerk aus 68 Mitgliedern, 156 Unterstützerbetrieben und über 800 Landwirtinnen und Landwirten, die als AgrarScouts ehrenamtlich Öffentlichkeitsarbeit für die Agrarbranche machen und von ihrem Betriebsalltag erzählen.

