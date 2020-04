TELE 5

"Der Film war sehr gut, verkaufte sich aber katastrophal" - Regisseur Uwe Boll über seinen Weg zum Filmemacher exklusiv im "Festival der Liebe"-Podcast

Bild-Infos

Download

München (ots)

Kai zählt auf: "Wolfgang Petersen, Roland Emmerich und dann kommt auch schon Uwe Boll!". Er ist einer der berühmtesten deutschen Regisseure und Filmproduzenten, die weltweit gearbeitet haben. Uwe Boll hat die nischigen Genre-Filme und vor allem die Videospiel-Verfilmungen wie "Alone in the Dark" oder "BloodRayne" zu seinem Repertoire erklärt. Filme, mit großem Cast und großem Budget.

Für Boll stellte sich nie die Frage nach fehlender Motivation. Im Gegenteil. Uwe Boll ist ein Typ, der mit dem Kopf durch die Wand geht und er hat seine berufliche Passion Filme zu drehen, stets stoisch verfolgt. Daraus resultierte später aber auch eine seiner größten Qualifikation - die, niemals aufzugeben. Vor allem in den Nullerjahren dominierte Boll in der Filmwirtschaft und hat gedreht, gedreht und noch mehr gedreht. Nahezu alle Drehbuchstoffe, die ihm vor die Kameralinse kamen, hat er filmreif verarbeitet.

Uwe Boll ganz persönlich, über Achtung und Missachtung seiner Werke, über sein gefühltes und sein wahres Alter und über Vision und Illusion in der Filmwirtschaft. Das alles und noch viel mehr, in einer neuen Folge von Festival der Liebe - der Podcast. Jetzt reinhören auf Spotify, iTunes oder Podigee!

Pressekontakt:

TELE 5

Manager Kommunikation

Alina Hülsken

Tel.: +49 (89) 649568-189

Alina.Huelsken@tele5.de



Für Fotoanfragen:

TELE 5 Fotoredaktion

Judith Hämmelmann

Tel.: +49 (89) 649568 - 182

judith.haemmelmann@tele5.de



Informationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sie

auch in der TELE 5-Presselounge unter presselounge.tele5.de

Original-Content von: TELE 5, übermittelt durch news aktuell