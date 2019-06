ZDF

Freitag, 7. Juni 2019, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger Gäste: André Hennicke, Schauspieler Sherif Rizkallah, Moderator Alternativen zur Holzkohle - Briketts aus Kokos, Mais oder Oliven Armin Roßmeiers Urlaubsküche - Griechischer Sommersalat Donald Duck feiert 85. Geburtstag - Legende aus Entenhausen Freitag, 7. Juni 2019, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Motorradkontrolle in St. Blasien - Zu schnell, zu laut, zu riskant Expedition Deutschland: Einbeck - Der Wert von Freundschaft Dorfkinder: Hubertus - Der ungekrönte Häuptling Freitag, 7. Juni 2019, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Florian Weiss Sarah Ferguson in Deutschland - Dreharbeiten für ZDF-Doku Schlossbesichtigung mit Carl Philip - Der schwedische Prinz lädt ein Promi-Outfits der Woche - Die Ahas und die Najas Freitag, 7. Juni 2019, 23.30 Uhr aspekte Moderation: Katty Salié und Jo Schück Gäste: Sibylle Berg, Autorin, Zu ihrem Roman "GRM" Aurora, Musikband, Live auf der "aspekte"-Bühne Volksparteien in der Krise - Ist Stabilität wirklich die Antwort? Sachbuch über den Fall "Theranos" - Die Hochstaplerin Elizabeth Holmes "GRM" - Sibylle Bergs aktueller Roman - Ein finsterer Blick auf die Gegenwart Carlos Santana mit neuem Album - Eine Hommage an Woodstock und Afrika Alice Aycock im Sprengel-Museum - Wegbereiterin der Architekturskulptur Das knallharte Geschäft der Oper - Wie Sänger sich behaupten müssen

