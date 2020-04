TELE 5

Oliver Kalkofe und Peter Rütten haben wieder einmal die Best-Worst-Movies der Filmgeschichte zusammengesucht... für die Frühjahrsstaffel 2020 von "SchleFaZ - die Schlechtesten Filme aller Zeiten"!

Die Filmauswahl ist schon lange komplett, die Texte für die Moderations-Parts sind ausreichend auswendig gelernt und die Kostüme, na die sind für Olli und Päter so gut es geht knitterfrei zurecht gelegt... also Trommelwirbel bitte.... es kann endlich losgehen mit eurem Schundfilm-Unterhaltungs-Liebling-Überhaupt. We proudly present the Frühjahrsstaffel von "SchleFaZ - die Schlechtesten Filme aller Zeiten"!!!

Wir feiern alle zusammen von Zuhause aus - Freitag für Freitag - die längste SchleFaZ-Frühjahrsstaffel aller Zeiten und mit ihr die schauerlichsten Fehler der Filmgeschichte. Und diesmal sogar mit einer legendär vergeigten deutsch-amerikanischen Thomas-Gottschalk-Trashfilm-Perle zu Ehren seines 70. Geburtstags! Die filmischen Anti-Hits aus der SchleFaZ-Frühlings-Compilation sind chronologisch-durchgedingst und ohne Luft zu holen: The Best-Worst-Movie "TROLL 2", "DAS ROTE PHANTOM SCHLÄGT ZU", ATOR - HERR DES FEUERS, "TRABBI GOES TO HOLLYWOOD", "DEADLY PREY -TÖDLICHE BEUTE" und "DER SECHSTE KONTINENT"!

Bei so viel Auswahl können wir uns noch gar nicht entscheiden welches Murksmovie-Desaster wir eigentlich am schlimmsten finden... einfach abwarten, einschalten, hinschauen, durchhalten und selbst entscheiden! Gemeinsam sind wir stark.

Ihr bleibt weiter Zuhause.

Wir liefern euch die schlechteste Unterhaltung aller Zeiten.

Mit dem Päter und dem Olli und SchleFaZ!

Auf TELE 5.

Das sind alle Filme der Frühjahrsstaffel in der Übersicht:

24.04.2020: SchleFaZ: TROLL 2, ab ca. 22.00 Uhr.

01.05.2020: SchleFaZ: DAS ROTE PHANTOM, ab ca. 22.00 Uhr.

08.05.2020: SchleFaZ: ATOR - HERR DES FEUERS, ab ca. 22.00 Uhr.

15.05.2020: SchleFaZ: TRABBI GOES TO HOLLYWOOD, ab ca. 22.15 Uhr

22.05.2020: SchleFaZ: DEADLY PREY - TÖDLICHE BEUTE, ab ca. 22.15 Uhr

29.05.2020: SchleFaZ: DER SECHSTE KONTINENT, ab ca. 22.15 Uhr

