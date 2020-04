TELE 5

Telekom unterstützt die #InitiativeMUT von TELE 5

Video-Infos

Download

München (ots)

Die Telekom wird neuer Partner der #InitiativeMUT. Mit der Initiative möchte TELE 5 den Menschen und Unternehmen, die insbesondere den wirtschaftlichen Herausforderungen der Corona-Krise durch kreative Ideen begegnen, etwas zurückgeben.

"Wir freuen uns die Telekom als starken Partner und Unterstützer für unsere #InitiativeMUT mit dabei zu haben! Der passende Spot, sowie die Telekom-Sponsoring-Elemente in allen weiteren Partner-Spots von #PayNowEatLater und #KeinerKommt sind bereits im Werbeblock auf TELE 5 zu sehen. Weitere mutige Projekte und Aktionen werden folgen!", sagt Stefan Graf, Leiter Sales & Services bei TELE 5.

Durch Mut und kreative Ideen vor allem digital zusammenfinden, damit wir mit den Menschen in Verbindung bleiben die uns wichtig sind und so füreinander da sein können! Die Telekom verbindet Menschen über ihre Netze und Services und unterstützt damit die Versorgungslage der Bevölkerung. Genau darauf legt das Unternehmen den Fokus - mit unterstützenden Maßnahmen und in der Kommunikation.

Mit dem Anspruch "Wir sorgen dafür, dass Ihr immer #DABEIsein könnt" möchte die Telekom dafür Sorge tragen, dass alle digital dabei sein können - auf Basis ihres besten Netzes, der Lebensader des digitalen Miteinanders. Dank eines sicheren und stabilen Netzes können wir aktuell auch an zahlreichen kreativen Projekten im Internet teilnehmen und #DABEI sein. Alleine deshalb passt die Deutsche Telekom als Partner zur #InitiativeMUT.

Zur Erinnerung: Mit der #InitiativeMUT geben wir den Menschen und Unternehmen, die insbesondere den wirtschaftlichen Herausforderungen der Corona-Krise durch kreative Ideen begegnen, etwas zurück. Als privater Fernsehsender stellen wir kostenlose Werbeflächen zur Verfügung für Projekte, Firmen, kleine Gewerbe, Künstler oder Initiativen von Einzelpersonen. All jene, die ihre Kreativität und ihren Mut nutzen, inmitten der Krise umzudenken und zuvor undenkbare Wege eingeschlagen haben und so beweisen, dass eine Krise auch eine Chance sein kann.

Pressekontakt:

TELE 5

Manager Kommunikation

Alina Hülsken

Tel.: +49 (89) 649568-189

Alina.Huelsken@tele5.de



Für Fotoanfragen:

TELE 5 Fotoredaktion

Judith Hämmelmann

Tel.: +49 (89) 649568 - 182

judith.haemmelmann@tele5.de



Informationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sie

auch in der TELE 5-Presselounge unter presselounge.tele5.de

Original-Content von: TELE 5, übermittelt durch news aktuell