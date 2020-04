Fremdenfeindlichkeit ist Menschenfeindlichkeit: Die AfD fordert. TELE 5 liefert!

TELE 5

Stephan Brandner, AfD-Abgeordneter im Bundestag forderte zuletzt: "Öffentlich-rechtlichen Rundfunk zur Ausstrahlung von Parteiinformationen verpflichten!".

Wir sind zwar ein privat-rechtlicher Fernsehsender, aber eigentlich hat der Typ Recht damit! Deshalb haben wir unsere Reichweite und unsere charismatische Ausstrahlung genutzt, um in einem kurzen Video-Clip über die AfD als Partei zu informieren.

Die TELE 5-Redaktion hat informiert und Sender-Chef Kai Blasberg legte gleich am vergangenen Wochenende in einem persönlichen Twitter-Post nochmal nach: "So folks. Jetzt seid Ihr dran. Weil die #AfD es will! Bei mehr als 999 Retweets spenden wir insgesamt 9999 EUR an @ProAsyl".

Erfreulicher Zwischenstand: Nach 24 Stunden - Ziel erreicht! Bereits mehr als 1200 Retweets unseres Videos allein auf Twitter! So viel Aufmerksamkeit wollen wir belohnt sehen. Deshalb gehen die 9999 Euro wie versprochen an die Hilfsorganisation PRO ASYL, die selbstbestimmte und unabhängige Stimme für die Menschenrechte und den Flüchtlingsschutz in Deutschland und Europa.

Und da Kreative es generell weniger mit Zahlen als mit Fakten haben... runden wir noch schnell auf und machen doch am besten 10.000 Euro draus!

Fremdenfeindlichkeit ist Menschenfeindlichkeit

TELE 5

