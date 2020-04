ZDF

ZDF-Programmhinweis

Samstag, 9. Mai 2020

Mainz (ots)

Bitte Programmtext beachten! Samstag, 9. Mai 2020, 12.05 Uhr Menschen - das Magazin Wir wollen helfen Moderation Sandra Olbrich In der Not rücken viele Menschen zusammen. Auch die Coronavirus-Pandemie hat dazu geführt, dass viele Menschen sich füreinander einsetzen und einander helfen, wo sie können. Auf dem Hamburger Kiez ist der "Elbschlosskeller" bekannt als Anlaufstelle für obdachlose Menschen. Nachdem Kneipenwirt Daniel Schmidt seine Kultkneipe schließen musste, hat er das Lokal kurzerhand in eine Suppenküche und Kleiderkammer verwandelt. Bei Daniel Schmidt sind allein etwa 200 Kilogramm Lebensmittel-Spenden zusammengekommen. Während der Ausgabe von Essen, Jacken und Decken kontrolliert die Polizei, ob die zwei Meter Sicherheitsabstand eingehalten werden. "Der Kiez hält zusammen", sagt Schmidt.

