SchleFaZ 100 - DAS Jubiläumsfestival im Tempodrom Berlin und 2.500 SchleFaZianer waren LIVE am Set mit dabei

München, Deutschland

TELE 5 und SchleFaZ sagen einfach nur: "Wow, das waren Scheißfilmfestspiele! Ein gigantomanisches DANKE! Wir sind immer noch total überwältigt von diesem unfassbar grandiosen Schundfilm-Samstag mit Euch! Das war ganz großes Kino ohne vorhandenes Drehbuch im Film."

Das war ein Jubiläumsfestival wie es im Buche steht! Gemeinsam mit SchleFaZ-Fans, Weggefährten und einem musikalischen Line-up der Extraklasse haben Oliver Kalkofe und Peter Rütten den 100. schrecklichen Schundfilm seiner Art gefeiert: DREI ENGEL AUF DER TODESINSEL!

Aber was wäre ein Festival ohne Live-Acts?! Hierbei haben sich die SchleFaZ-Macher gewiss nicht lumpen lassen. Das Tempodrom wurde von Beginn an eingeheizt unter anderem von dem Duo SUCHTPOTENZIAL, dem Gott of Schlager Christian Steiffen, der Hamburger Hip-Hop Crew Fünf Sterne deluxe und the one and only Bela B!

Und dann war es endlich so weit: Der Countdown zur allerersten Live-on-Tape Aufzeichnung in der Geschichte von "SchleFaZ - die schlechtesten Filme aller Zeiten" ist durchgelaufen und der Olli und der Päter haben in den Original-Kulissen von "SchleFaZ" auf der Bühne losgelegt. Und das Beste: 2.500 SchleFazianer konnten live am Set mit dabei sein und dem Dialog-Feuerwerk von Oliver Kalkofe und Peter Rütten lauschen.

Wer es nicht in die heiligen Hallen des Berliner Tempodroms geschafft haben sollte, muss nicht traurig sein. Am 11. Oktober gibt es die TV-Ausstrahlung des Mega-Events exklusiv auf TELE 5!

Das war DIE Schundfilm-Show des Jahrhunderts!

Wir kehren immer noch das Konfetti auf der Bühne zusammen...

Eure verrückten Fernsehmacher von TELE 5

"SchleFaZ: Die schlechtesten Filme aller Zeiten" ist eine Produktion von KALK TV und fairworks (www.fairworks.de) im Auftrag von TELE 5.

