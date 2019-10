MagentaTV wünscht als Sponsoring Partner spannende Unterhaltung mit DER Serie des Jahres - THE HANDMAID'S TALE auf TELE 5

TELE 5

Erleben. Was verbindet: THE HANDMAID'S TALE.

Die dritte Staffel der US-Ausnahmeserie feierte gerade erst Deutschlandpremiere auf der Streaming-Plattform MagentaTV und steht dort für Kunden seit dem 5. September zum Abruf bereit.

Jetzt beginnt die Reise von June alias Desfred (Elisabeth Moss) und den anderen Mägden auch im Free TV exklusiv auf TELE 5. Startschuss für die erste Staffel der preisgekrönten Serie fällt, wie bereits bekannt gegeben, am 18. Oktober und wird von MagentaTV mit einem umfangreichen Sponsoring begleitet. Was für eine perfekte Verbindung. Aus der Sponsoring-Kooperation mit Telekom Deutschland werden ein Trailer-Sponsoring und weitere Serien-begleitende Elemente wie Opener, Closer und Reminder-Spots resultieren.

Stefan Graf, Leiter Sales & Services bei TELE 5: "MagentaTV hat die Erfolgsserie "The Handmaid's Tale" als erster Anbieter nach Deutschland geholt und erzählt die Geschichte des Staates Gilead bereits in der dritten Staffel. Nun schreibt TELE 5 Geschichte und taucht als erster Privatsender in die Welt von Magret Atwood ein. Wir bringen die erste Staffel erstmalig und exklusiv im Free TV. Wer also wissen will, wie's weitergeht oder nochmal von vorne anfangen möchte, ist mit diesem gemeinschaftlichen Sponsoring richtig gut unterhalten."

MagentaTV wünscht also spannende Unterhaltung mit dem dystopischen Drama um Defred auf TELE 5. Wer aber gleich nach Staffel 1 nicht mehr genug bekommt von DER SERIE DES JAHRES und unbedingt wissen will wie es weitergeht... auch Staffel 2 und 3 sind in Deutschland zuerst bei Magenta TV zu sehen.

