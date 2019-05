Der Kinderkanal ARD/ZDF

"KiKA kommt zu dir!"-Gewinner dürfen sich auf KiKANiNCHEN-Monsterparty freuen

Aufruf für die Baumhaus-Wunschaktion mit Singa und Juri startet am 20. Mai

Erfurt (ots)

Gemeinsam mit den Lieblingshelden Einmaliges erleben - dies ermöglicht die Mitmach-Aktion "KiKA kommt zu dir!". Drei Kitas dürfen sich im Mai und Juni auf eine "KiKANiNCHEN"-Monsterparty freuen. Und wer Singa und Juri im Sommer ins heimische Baumhaus einladen möchte, hat nun ebenfalls noch die Chance auf ein persönliches Treffen und kann sich ab dem 20. Mai bei KiKA bewerben.

Monstermäßige Partys in Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern

Kikaninchen, Anni und Christian feiern drei verschiedene Monsterpartys: In der Kita "Regenbogen" in Morsbach (Nordrhein-Westfalen) am 28. Mai, in der Kita "Sandmännchen" in Staßfurt (Sachsen-Anhalt) am 5. Juni und im Kindergarten "Krötenwiese" in Rostock (Mecklenburg-Vorpommern) am 24. Juni. Die Kindergruppen haben ein Monsterpartybild gestaltet und an KiKA gesendet. Nun dürfen sie sich auf eine eigene Monsterparty in der Kita freuen. Eine Bildergalerie mit ausgewählten Einsendungen ist auf kika.de zu finden.

Bewerbungsaufruf "KiKA kommt zu dir!": Baumhaus-Wunschaktion mit Singa und Juri

Zuschauer*innen können sich ab dem 20. Mai 2019 für ein einzigartiges Treffen im heimischen Baumhaus mit den Moderatoren Singa und Juri im Rahmen der Mitmach-Aktion "KiKA kommt zu dir!" bewerben. Eine Gartenparty, Versteckspielen mit Juri oder das gemeinsame Lesen des Lieblingsbuches mit Singa - die Zuschauer*innen senden per Post einfach ein Foto ihres Baumhauses und malen dazu noch ein Bild, auf dem zu sehen ist, was sie gern mit Singa und Juri im eigenen Baumhaus erleben möchten. Der Bewerbungszeitraum endet am 17. Juni 2019. Fünf Gewinner*innen dürfen sich auf einen Besuch der KiKA-Moderatoren im Sommer freuen.

Alle Informationen zu "KiKANiNCHEN" und "KiKA kommt zu dir!" sind im KiKA-TEXT ab Seite 170, auf www.kika.de, www.kikaninchen.de und www.kika-presse.de zu finden.

