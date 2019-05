Tele 5

Do you speak EUROPA?

You have to learn EUROPA!

EUROPA ist geil! - Mit Babbel und TELE 5

Video-Infos

Download

München, Deutschland (ots)

Wie kann man Europa noch einmal neu erklären? Am besten geht das über Sprachen, über Bilder und über Geschichten voller landestypischer Hochgefühle. Gemeinsam mit Babbel - der der Sprachlern-App, die in kürzester Zeit zum Sprechen einer neuen Sprache befähigt, schöpft TELE 5 ab dem 22. Mai aus europäischen Vollen.

Noch bevor die Wahlurnen frisch aufpoliert auf die ersten Stimmzettel warten, zeigt TELE 5 mit einer Sonderprogrammierung zur Europawahl und angetrieben durch die wahre Liebe zu guten europäischen Filmen, dass es mehr Verbindendes als Trennendes gibt: "EUROPA ist geil!".

Das Spielfilm- und Trailer Sponsoring für vierzehn Filme aus neun europäischen Ländern übernehmen die erfahrenen Sprachexperten von Babbel. Darunter das schwedische Super-Highlight "Exit" mit Mads Mikkelsen, "Lake Bodom" ein finnischer Survival-Horrorfilm oder "Lucky Number Slevin" einer von insgesamt vier britischen Vertretern.

Stefan Graf, Leiter Sales & Services von TELE 5 über die Sonderprogrammierung zur Europawahl: "Sprachen, Kulturen und ein lebendiges Miteinander - so bunt ist Europa. Und so bunt ist dann eben auch unsere Spielfilmauswahl. Eine außergewöhnliche Programmreihe mit der wir viele unterschiedliche Geschichten aus Europa zeigen. Da passt kein anderer Sponsoring-Partner so gut dazu wie Babbel".

Clemens Rumpf, Head of Central Europe bei Babbel: "Diversity makes us stronger! Das ist einer der Kernwerte und gleichzeitig eine der größten Stärken von Babbel. Dasselbe gilt für Europa und seine reiche Vielfalt an Sprachen, Kulturen - und Filmen. Tele 5 schafft mit der Sonderprogrammierung eine schöne Plattform für diese Vielfalt, die wir gerne unterstützen".

Die gemeinsame Faustregel ab dem 22. Mai besagt: "EUROPA ist geil!".

Alle Informationen über Babbel finden Sie unter www.Babbel.com Alles über TELE 5 auf www.tele5.de

Pressekontakt:

TELE 5

Manager Kommunikation

Alina Hülsken

Tel.: +49 (89) 649568-189

Alina.Huelsken@tele5.de



Für Fotoanfragen:

TELE 5-Fotoredaktion:

Judith Hämmelmann

Tel. 089 - 649 568 - 182

judith.haemmelmann@tele5.de



Informationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sie

auch in der TELE 5-Presselounge unter presse.tele5.de.

Original-Content von: Tele 5, übermittelt durch news aktuell