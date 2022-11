Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG)

Hello Europe!

Internationaler Feuerwerkswettbewerb 2023 und aktuelle Hannover-Tourismuskampagne

"Hello Europe - Welcome to Hannover" unter diesem Motto lädt der Internationale Feuerwerkswettbewerb im nächsten Jahr unsere Nachbarn in die Herrenhäuser Gärten ein. Nachdem in diesem Jahr rund 58.000 Gäste zum Wettbewerbs-Jubiläum einmalige Feuerwerkshows aus den fünf Kontinenten gesehen haben, stehen 2023 beim 31. Internationalen Feuerwerkswettbewerb Deutschland und unsere europäischen Nachbarländer im Mittelpunkt. Dann heißt es also mit "Brilliant as always - closer than ever": Hello, Herzlich Willkommen, Salut, Grüezi und Servus! Jedes Feuerwerk besteht wie gewohnt aus einem einheitlichen Pflichtstück - im nächsten Jahr passend zum Motto ein Auszug aus der Europahymne "Ode an die Freude" von Ludwig van Beethoven - und einer anschließenden individuellen Kür.

Marketingaktivitäten

Von heute bis Mitte Dezember ist der Internationale Feuerwerkswettbewerb 2023 auf ausgewählten Großflächenplakaten im Umland, CityLightPostern, Fahnenmasten mitten in der Stadt, im Fahrgastfernsehen, Anzeigen bei Facebook und Instagram, mit Flyern in kulturellen Einrichtungen sowie Interstitials und Online-Bannern in norddeutschen Tageszeitungen präsent. Unter dem Motto "Hello Europe" steht auch die Hannover Zeitungsbeilage Tipps und Termine, die am 11. November erscheint. Mit dem Feuerwerksmotiv aus den Herrenhäuser Gärten auf dem Titel liegt sie mit einer Auflage von 1,5 Millionen Exemplaren den Tageszeitungen in Norddeutschland, Teilauflagen der Welt und Süddeutschen Zeitung sowie ausgewählten ICEs bei. Darüber hinaus ist der Internationale Feuerwerkswettbewerb mit seinem Erlebnispaket "Hannover explosiv" Teil der Winter-Kampagne der Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG) zum Endes Tourismusjahrs 2022. Hier liefern unterschiedliche Motive auf Großflächenplakaten, Anzeigen in Zeitungen und Zeitschriften und Online-Bannern ab Ende November bis Weihnachten besondere Hannover-Geschenkideen. Passend dazu werben Veröffentlichungen in Reisemagazinen, Zeitschriften und im Umfeld touristischer Internetseiten in der Schweiz, Belgien und Österreich sowie auch in den Niederlanden, England und Dänemark ab Mitte November für einen Besuch in Hannover.

Hans Nolte, Geschäftsführer der Hannover Marketing und Tourismus sowie der Hannover Veranstaltungs GmbH, zur aktuellen Kampagne: "Mit der Aussage 'Hello Europe', die derzeit aktueller denn je ist, haben wir den Internationalen Feuerwerkswettbewerb zum Botschafter und Mittelpunkt unserer aktuellen Marketingaktivitäten gemacht. Mit der Strahlkraft der Herrenhäuser Gärten und der Internationalität des Feuerwerkswettbewerbs präsentiert sich die Region Hannover als attraktive Tourismusdestination in der Mitte Europas."

Im Frühjahr 2023 schließt sich eine internationale, länderspezifische Kampagne in den Teilnehmer-Ländern an. Individuelle Plakatmotive und spezifische Angebote laden dann die jeweiligen Bewohner ein, ihr Länder-Team in Hannovers Herrenhäuser Gärten zu unterstützen.

Rahmenprogramm

Der Große Garten mit seiner von Niki de Saint Phalle gestalteten Grotte, dem Goldenen Tor oder der großen Fontäne mit ihrer 70 Meter hohen Wassersäule bieten eine einmalige Kulisse zum Spazieren und Picknicken. Walking Acts, Live-Musik im Gartentheater und auf der Probenbühne, ein buntes Kinderprogramm sowie thematisch abgestimmte gastronomische Angebote bieten vielfältige Möglichkeiten, um die Wartezeit bis zum Feuerwerk zu genießen.

Tipp für Feuerwerksfans

Besonderer Geschenktipp zu Nikolaus und Weihnachten: Die limitierten Sammlertickets (2.000 pro Termin), die ausschließlich in der Tourist Info am Ernst-August-Platz 8 erhältlich sind. Auch die Dauerkarte für alle fünf Termine (105 EUR) oder die Familienkarte für 66 EUR (gültig für eine Veranstaltung) für zwei Erwachsene und zwei Kinder sind eine schöne Geschenkidee. Für alle, die den Besuch des Internationalen Feuerwerkswettbewerbs mit einer Übernachtung in Hannover verbinden möchten, hat die Hannover Marketing und Tourismus GmbH das Erlebnispaket "Hannover explosiv" zusammengestellt. Das Paket beinhaltet eine Übernachtung in einem 3 oder 4 Sterne Hotel inklusive Frühstück sowie eine Eintrittskarte zum 31. Internationalen Feuerwerkswettbewerb, online buchbar ab 89EUR pro Person.

Alle Informationen zu den Teams, zum Rahmenprogramm und Ticketverkauf gibt es unter www.visit-hannover.com/feuerwerk

Die Feuerwerke 2023:

20.05. - Deutschland, Beisel Pyrotechnik

10.06. - Frankreich, Brezac Artifices

19.08. - Schweiz, Pyromantiker

02.09. - Belgien, H.C. Pyrotechnics

06.09. - Österreich, Pyrovision

