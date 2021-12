Slack

Von wegen besinnliche Feiertage...- Ein Drittel der Angestellten ist über Weihnachten für die Arbeit erreichbar

München (ots)

Anmoderationsvorschlag: Die Weihnachtszeit gilt als Zeit der Besinnung und Erholung vom hektischen Arbeitsalltag. Zumindest in der Theorie. Vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern fällt es jedoch schwer, über die Feiertage wirklich von der Arbeit abzuschalten. Das bestätigt eine aktuelle Umfrage im Auftrag des Technologieunternehmens Slack unter 2.000 Deutschen, die in Bürojobs arbeiten. Mehr über die Ergebnisse der Studie und welche Folgen der Trend zur ständigen Erreichbarkeit hat, weiß Helke Michael.

Sprecherin: Laut Studie ist jede dritte Bürokraft über die Feiertage für die Arbeit erreichbar. 80 Prozent davon checken ihre dienstlichen Nachrichten mindestens einmal täglich.

O-Ton 1 (Oliver Blüher, 20 Sek.): "Einige machen das sicherlich aus eigenem Antrieb oder weil das einfach die aktuelle Geschäftslage so erfordert. Allerdings geben auch 50 Prozent der Befragten an, dass sie der Meinung sind, dass ihre Führungskräfte das von ihnen erwarten. Und die Führungskräfte bestätigen das auch, denn jede zweite sagt uns, dass sie selbst über die Feiertage erreichbar sind und das Gleiche dann auch von ihren Angestellten erwarten."

Sprecherin: So Oliver Blüher, Deutschlandchef von Slack. Die Mehrheit der Befragten fühlt sich durch diese ständige Erreichbarkeit gestresst und befürchtet mittel- oder langfristig einen Burnout - eine Gefahr, die viele Unternehmen offiziell auch sehen.

O-Ton 2 (Oliver Blüher, 13 Sek.): "So geben knapp 70 Prozent der Führungskräfte an, dass sie ihre Angestellten aktiv zum Abschalten ermutigen. Da gibt es allerdings einen ganz großen Widerspruch. Denn nur 20 Prozent der befragten Mitarbeiter bestätigen, dass sie diese Hilfestellung auch von ihren Chefs wirklich bekommen."

Sprecherin: In Zeiten von Home-Office, in denen viele praktisch ständig von der Arbeit umgeben sind, ein fatales Zeichen an die Mitarbeiter. Das flexible Arbeiten ist zwar oft eine Erleichterung, sollte aber nicht dazu führen, dass Angestellte kaum noch abschalten können.

O-Ton 3 (Oliver Blüher, 24 Sek.): "Hier braucht es zum einen Hilfestellung und Rahmenbedingungen, die die Betriebe stecken können, zum anderen kann aber auch die Toollandschaft massiv helfen. Slack zum Beispiel ermöglicht Usern einzustellen, wann, zu welchen Zeiten, zu welchen Tagen, sie Nachrichten erhalten wollen. Oder andersherum: Sie können auch komplett pausieren oder einstellen, wann Ihre eigenen Nachrichten dann an Kollegen verschickt werden sollen, damit die halt nicht am Feierabend oder im Urlaub gestört werden."

Sprecherin: Ein erster Schritt. Langfristig müssen wir uns aber auch vom sogenannten synchronen Arbeiten lösen - also das alle Angestellten immer zur gleichen Zeit erreichbar sind.

O-Ton 4 (Oliver Blüher, 8 Sek.): "Slack kann hier ein digitales Büro bilden. Das heißt, Menschen, Tools und Informationen an jedem Ort und zu jeder Zeit zusammenbringen."

Abmoderationsvorschlag: Ein Drittel der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer will auch über die Weihnachtsfeiertage für die Arbeit erreichbar sein. Viele sind davon gestresst und haben Probleme, wirklich abzuschalten - so die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage des Technologieunternehmens Slack. Was Angestellte und Unternehmen dagegen tun können und wie sie das Arbeiten einfacher, angenehmer und produktiver gestalten, erfahren Sie unter slack.com.

Original-Content von: Slack, übermittelt durch news aktuell