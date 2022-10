COTTON USA

COTTON USA™ feiert am Weltbaumwolltag den Wert und Einfluss von US-Baumwolle

Heute, am Weltbaumwolltag, feiert COTTON USA™ die vielen Vorteile von Baumwolle und den Einfluss von US-Baumwolle auf die globale Baumwollgemeinschaft. Vom Saatgut bis zum Kleidungsstück wirkt sich das Engagement von COTTON USA™ für Qualität und Transparenz in jeder Phase der Baumwollbranche positiv aus.

„Von ihren Qualitäten als Naturfaser und bis zu den Vorteilen ihrer Produktion spielt US-Baumwolle eine wichtige Rolle in der globalen Lieferkette", sagte Bruce Atherley, Executive Director von Cotton Council International. „Unsere Fähigkeit, die hochwertigste Baumwolle mit dem Fachwissen über erstklassige Produktionstechniken zu kombinieren, hat ein tiefes Vertrauen bei unseren Spinnerei- und Fertigungspartnern aufgebaut, das letztendlich der Branche zugute kommt. Zusammen mit der Baumwollgemeinschaft feiern wir den Einfluss von Baumwolle und unsere globale Zusammenarbeit innerhalb des Ökosystems."

Anbauer von COTTON USA™ setzen sich dafür ein, die Messlatte für verantwortungsvolle Anbaumethoden anzuheben und die Umwelt für zukünftige Generationen zu verbessern. Diese engagierten US-amerikanischen Baumwollfarmer liefern unübertroffene Qualität und Transparenz und nutzen gleichzeitig innovative Anbautechniken, die sich positiv auf die Umwelt und die globale Lieferkette auswirken. Mit neuen Technologien, Präzisionslandwirtschaft und strengen fairen Arbeitspraktiken ebnet US-amerikanische Baumwolle seit Jahren den Weg für eine umweltfreundlichere, lebenswertere Welt.

Um sein Engagement für die globale Baumwollindustrie weiter voranzubringen, bietet COTTON USA™ führende technische Beratungen für Spinnereien und Hersteller über COTTON USA SOLUTIONS™ an, sodass sie die nächste Stufe des Erfolgs erreichen können. Das Beratungsunternehmen bietet fünf Geschäftsentwicklungsprogramme an, die von Fachleuten entworfen wurden und auf der Zusammenarbeit mit mehr als 1.500 Spinnereien in 50 Ländern basieren. Die Programme sind kostenlos für Mitglieder des U.S. Cotton Trust Protocol® oder Lizenznehmer von COTTON USA™.

COTTON USA™ fühlt sich geehrt, Teil der Feierlichkeiten der globalen Baumwollgemeinschaft zum Weltbaumwolltag zu sein. Mehr über den Weltbaumwolltag erfahren Sie auf www.worldcottonday.com. Folgen Sie #WorldCottonDay in den sozialen Medien und beteiligen Sie sich an der weltweiten Konversation.

Über COTTON USA™: Cotton Council International (CCI), der Exportförderungsarm des National Cotton Council of America (NCC), ist eine gemeinnützige Handelsorganisation, die weltweit US-amerikanische Baumwollfasern und US-amerikanische Baumwollprodukte mit dem Markenzeichen COTTON USA fördert. CCI hat eine 60-jährige Erfahrung in der Förderung von US-amerikanischen Baumwollfasern und -produkten auf Handels- und Verbraucherebene und hat es sich zur Aufgabe gemacht, US-Baumwolle zur bevorzugten Faser für Spinnereien/Hersteller, Marken/Einzelhändler und Verbraucher zu machen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte: www.cottonusa.org.

