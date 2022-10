World Health Summit

"Globale Gesundheit zu einer politischen Entscheidung machen"

Der World Health Summit 2022 endet mit klaren Forderungen

Berlin (ots)

Der World Health Summit ist nach drei Tagen mit 404 Sprecher:innen in 61 verschiedenen Sessions am Nachmittag zu Ende gegangen. Das wichtigste internationale Treffen für globale Gesundheit wurde gemeinsam mit der Weltgesundheitsorganisation WHO ausgerichtet.

Weltweit haben rund 60.000 Teilnehmer:innen online über die Kanäle des World Health Summit und der WHO daran teilgenommen. Über 4.100 Teilnehmer:innen aus 141 Ländern waren vor Ort in Berlin. Unter den Sprecher:innen waren über 30 Minister:innen aus aller Welt. Es gab mehr Sprecherinnen als Sprecher: 203 der Sprecher:innen waren Frauen, 201 Männer.

Die Eröffnungsveranstaltung am Sonntag, den 16.10. wurde von mehr als 40.000 Teilnehmer:innen auf der ganzen Welt via Livestream verfolgt und von 2.500 Menschen vor Ort beim World Health Summit in Berlin.

Im Mittelpunkt des letzten Tages standen das Polio Pledging Event und die zentrale Abschlussveranstaltung des World Health Summit 2022. Die Global Polio Eradication Initiative hat auf dem World Health Summit Zusicherungen in Höhe von 2,6 Milliarden Dollar verkündet um Kinderlähmung auszurotten.

"Solange Kinderlähmung nicht überall ausgerottet ist, ist kein Ort sicher", sagte Svenja Schulze, Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. "Wir haben jetzt eine realistische Chance, Polio vollständig auszurotten. Diese Chance wollen wir gemeinsam nutzen."

"Wir alle sind uns der vielen, sich überschneidenden Krisen auf der ganzen Welt bewusst. Sie verursachen vermeidbare Todesfälle und Krankheiten und verwehren den Menschen den Zugang zu notwendigen Behandlungen", sagte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Es sind viele, sie sind groß und sie sind komplex - aber sie sind nicht unüberwindbar. Der diesjährige World Health Summit war ein eindrucksvoller Beweis für die wachsende Energie und das steigende Engagement, diese Herausforderungen gemeinsam zu bewältigen."

"Während des ersten gemeinsamen World Health Summit zusammen mit der WHO haben wir eine außergewöhnliche Energie erlebt und ein großes Engagement für unser Ziel: Globale Gesundheit zu einer politischen Entscheidung zu machen", sagte der Präsident des World Health Summit, Axel R. Pries. "Ich fordere alle Entscheidungsträger weltweit auf, sich dafür zu entscheiden und ein gesundes Leben für alle auf einem gesunden Planeten zu gewährleisten."

Auf der Agenda des World Health Summit 2022 standen Themen wie Klimawandel und Gesundheit, Pandemievorsorge, Ernährungssicherheit, digitale Transformation, nachhaltige Gesundheitssysteme für die Welt, Investitionen in Gesundheit und Wohlergehen und die Rolle der G7 und G20 in globaler Gesundheit. Mehr zu Sprecher:innen und Programm

Presseinformationen und Pressefotos finden Sie im Press Kit im Media Center:

https://www.worldhealthsummit.org/whs-2022/media-center.html

Die Aufzeichnungen aller Sessions stehen hier zur Verfügung:

https://www.youtube.com/worldhealthsummit

Quelle für die Nutzung: World Health Summit

Der World Health Summit 2022 steht unter der Schirmherrschaft von Bundeskanzler Olaf Scholz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Senegals Präsident Macky Sall und WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ziele des WHS 2022: Innovative Lösungen zur Verbesserung der globalen Gesundheit finden, globale Gesundheit als zentrales politisches Thema implementieren und die globale Gesundheitsdebatte im Sinne der UN-Nachhaltigkeitsziele vorantreiben.

World Health Summit 2022

16.-18. Oktober

Berlin, Germany & Digital

www.worldhealthsummit.org

#WHS2022

Twitter: @WorldHealthSmt

LinkedIn, Facebook, Instagram: @worldhealthsummit

Save the Date

World Health Summit 2023

15.-17. Oktober

Berlin, Germany & Digital

Original-Content von: World Health Summit, übermittelt durch news aktuell