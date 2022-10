World Health Summit

Bundeskanzler Scholz zu globaler Gesundheit: Auf Vernetzung und gute Zusammenarbeit kommt es an

World Health Summit 2022 offiziell eröffnet

Berlin (ots)

Am Sonntagabend ist in Berlin der World Health Summit 2022 offiziell eröffnet worden. Das vorherrschende Thema der Eröffnungsveranstaltung: Taking Global Health to a New Level.

Bei der Eröffnungsveranstaltung betonte Bundeskanzler Olaf Scholz "Auf Vernetzung und gute Zusammenarbeit auch über Ländergrenzen hinweg kommt es an - besonders im Feld der Globalen Gesundheit. Es braucht einen Austausch zwischen unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen und auch zwischen Wissenschaft, Politik und Gesellschaft. Dafür steht der World Health Summit in Berlin."

UN-Generalsekretär António Guterres unterstrich in seiner vorab aufgezeichneten Rede: "Auf dem diesjährigen World Health Summit muss es darum gehen, vom Mahnen zum Handeln überzugehen. Und lasst uns stärkere Gesundheitssysteme schaffen - so, wie sie jeder Mensch verdient."

"Die COVID-19-Pandemie hat offengelegt, wie zersplittert und uneinheitlich die globale Gesundheitsarchitektur ist und sie hat die Situation sogar verschärft", sagte der Generaldirektor der WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Um die globale Gesundheit auf eine neue Ebene zu heben, brauchen wir ein neues globales Abkommen, das einer gemeinsamen Vision zu Grunde liegt: eine globale Gesundheitsarchitektur, die alle einbezieht und einen neuen Ansatz, der der Förderung von Gesundheit und der Vorbeugung von Krankheiten Vorrang einräumt anstatt nur Kranke zu behandeln."

Sandra Gallina, Generaldirektorin für Gesundheit und Ernährungssicherheit bei der EU Kommission betonte: "Dies sind Zeiten großer und gemeinsamer Verantwortung. Um die globalen Gesundheitsherausforderungen zu bewältigen, braucht die Welt dringend ein gemeinsam getragenes Handeln. Die Europäische Union ist mit der künftigen EU-Strategie für globale Gesundheit bereit, eine führende Rolle bei diesen Bemühungen zu spielen."

World Health Summit Präsident Axel Pries rief ebenfalls zu internationaler Kooperation auf: "In dieser Zeit müssen wir international in einer noch nicht dagewesenen Weise zusammenarbeiten. Themen wie globale Gesundheit, Frieden, und die Klimaerwärmung und ihre Folgen für die Gesundheit können wir nur gemeinsam und in gegenseitigem Vertrauen bewältigen."

Weitere Sprecher:innen der Eröffnungsveranstaltung:

Macky Sall, President & Chairperson, African Union, Senegal (Video)

François Braun, Minister for Solidarity and Health, France

Heyo K. Kroemer, CEO, Charité - Universitätsmedizin Berlin

Inger Ashing, CEO, Save the Children International

Bill Gates, Co-Founder Bill & Melinda Gates Foundation (Video)

Helga Mutasingwa, Global Youth Mobilization, Tanzania

John Nkengasong U.S. Global AIDS Coordinator and Special Representative for Global Health Diplomacy, U.S. Department of State

Catherine Russell, Executive Director, UNICEF

Mark Suzman, CEO, Bill & Melinda Gates Foundation

Axel R. Pries, President, World Health Summit

Catharina Boehme, Chef de Cabinet, World Health Organization (WHO)

Spring Gombe, Principal, Policy and Advocacy, Market Access Africa

Der World Health Summit 2022, der erstmals gemeinsam mit der Weltgesundheitsorganisation WHO veranstaltet wird, gilt als weltweit wichtigstes Treffen zur globalen Gesundheit. Erwartet werden weit über 300 Sprecher:innen aus allen Regionen der Welt: Zahlreiche Regierungsverantwortliche sowie Vertreter:innen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft und rund 6.000 Teilnehmer:innen vor Ort und online.

Das gesamte Programm ist digital frei verfügbar.

Am zweiten Tag des WHS 2022 sprechen unter anderem:

Karl Lauterbach, Federal Minister of Health, Germany (11:00)

Steffi Lemke, Federal Minister for the Environment, Nature Conservation, Nuclear Safety and Consumer Protection, Germany (9:00)

Jane Ruth Aceng Ocero, Minister of Health, Uganda (9:00)

Sandra Gallina, Director-General Health and Food Safety, European Commission (11:00)

Ellen Johnson Sirleaf, Former President, Liberia & Co-Chair of the Advisory Board of "Our Common Agenda," United Nations (11:00)

Mike Ryan, Executive Director, WHO Health Emergencies Programme, World Health Organization (WHO) (11:00)

Gordon Brown, Ambassador for Global Health Financing, World Health Organization (WHO) (16:00)

Seth Berkley, CEO, Gavi, the Vaccine Alliance (9:00)

Jeremy Farrar, Director, Wellcome Trust (11:00)

Hinweise zu besonderen presserelevanten Veranstaltungen auf dem WHS 2022 sowie Presseinformationen und -fotos finden Sie im Press Kit im Media Center:

https://www.worldhealthsummit.org/whs-2022/media-center.html

Bitte beachten Sie insbesondere auch den Polio Pledging Moment am Dienstag, 18. Oktober um 12:30: KEY 05 - Investing in a Polio-free Future for More Resilient Health Systems

Der World Health Summit 2022 steht unter der Schirmherrschaft von Bundeskanzler Olaf Scholz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Senegals Präsident Macky Sall und WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ziele des WHS 2022: Innovative Lösungen zur Verbesserung der globalen Gesundheit finden, globale Gesundheit als zentrales politisches Thema implementieren und die globale Gesundheitsdebatte im Sinne der UN-Nachhaltigkeitsziele vorantreiben.

Der gesamte World Health Summit 2022 ist presseöffentlich.

Die Akkreditierung für die Teilnahme vor Ort ist beendet.

Die Online-Teilnahme ist ohne Akkreditierung möglich. Die Zoom-Links finden Sie in der jeweiligen Session im Online Programm und während des WHS 2022 auf www.worldhealthsummit.org. Bild und Ton können nach Absprache genutzt werden. Quelle: World Health Summit

Die Aufzeichnungen aller 60 Sessions stehen anschließend hier zur Verfügung:

https://www.youtube.com/worldhealthsummit

Für die Teilnahme vor Ort ist das Tragen einer FFP2-Maske verpflichtend.

Original-Content von: World Health Summit, übermittelt durch news aktuell