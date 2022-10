World Health Summit

World Health Summit 2022: Gemeinsam mit der WHO und Regierungsverantwortlichen aus aller Welt

Das weltweit führende Treffen für globale Gesundheit beginnt am 16. Oktober in Berlin

Klimawandel und Gesundheit, Pandemievorsorge, Ernährungssicherheit, digitale Transformation, nachhaltige Gesundheitssysteme für die Welt und die Rolle Deutschlands, der G7 und G20 in der globalen Gesundheit - Themen wie diese stehen auf der Agenda des World Health Summit 2022 vom 16.-18. Oktober in Berlin. Zum ersten Mal wird der World Health Summit gemeinsam mit der Weltgesundheitsorganisation WHO veranstaltet. Zu dem dreitägigen Treffen werden weit über 300 Sprecher:innen aus allen Regionen der Welt erwartet: Mehr als 20 Regierungsverantwortliche und Minister:innen, Vertreter:innen aus Wissenschaft, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und von internationalen Organisationen, sowie rund 40 Vertreter:innen der WHO.

Journalist:innen können sich noch bis 12. Oktober für die Teilnahme vor Ort akkreditieren, Informationen dazu finden Sie unten.

Für die Eröffnungsveranstaltung am Sonntag, den 16. Oktober, 18:00 Uhr haben unter anderem zugesagt: Bundeskanzler Scholz, WHO-Generaldirektor Tedros, UNICEF Direktorin Russel, sowie per Video UNO Generalsektretär Guterres und Frankreichs Präsident Macron.

Sprecher:innen 2022 (unter anderem):

Olaf Scholz, Federal Chancellor, Germany

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director-General, World Health Organization (WHO)

Karl Lauterbach, Federal Minister of Health, Germany

Svenja Schulze, Federal Minister of Economic Cooperation and Development, Germany

Bettina Stark-Watzinger, Federal Minister of Education and Research, Germany

Steffi Lemke, Federal Minister for the Environment, Nature Conservation, Nuclear Safety and Consumer Protection, Germany

Jane Ruth Aceng Ocero, Minister of Health, Uganda

Ellen Johnson Sirleaf, Former President, Liberia & Co-Chair of the Advisory Board of "Our Common Agenda," United Nations

Katsunobu Kato, Minister of Health, Labour and Welfare,Japan

Charles Michel, President, European Council

Didier Drogba, Former Soccer Player, Ivory Coast

Akinwumi Adesina, President, African Development Bank Group

Gordon Brown, Ambassador for Global Health Financing, World Health Organization (WHO)

Awa Marie Coll-Seck, Minister of State to the President, Senegal

Axel R. Pries, World Health Summit President

Christos Christou, International President, Doctors Without Borders

Matshidiso Moeti, Regional Director for Africa, World Health Organization (WHO)

Seth Berkley, CEO, Gavi, the Vaccine Alliance

Jeremy Farrar, Director, Wellcome Trust

Marco Lambertini, Director-General, World Wildlife Fund (WWF) International

Catherine Russell, Executive Director, United Nations Children's Fund (UNICEF)

Carla Vizzotti, Minister of Health, Argentina

Bitte beachten Sie auch den folgenden Termin am Dienstag, 18.10., 12:30 Uhr:

Polio Pledging Moment: Investing in a Polio-free Future for More Resilient Health Systems.

Mehr Infos: https://www.conference.worldhealthsummit.org/Program/Session/WHS2022/KEY-05

Der WHS 2022 ist der erste gemeinsame World Health Summit mit der WHO und steht unter der Schirmherrschaft von Bundeskanzler Olaf Scholz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ziele des WHS 2022: Innovative Lösungen zur Verbesserung der globalen Gesundheit finden, globale Gesundheit als zentrales politisches Thema implementieren und die globale Gesundheitsdebatte im Sinne der UN-Nachhaltigkeitsziele vorantreiben.

