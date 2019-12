Krombacher Brauerei GmbH & Co.

"Sie schlagen vor - wir spenden!" - Die Krombacher Spendenaktion 2020

"Sie schlagen vor - wir spenden!" - Unter diesem Motto können ab sofort gemeinnützige Institutionen für die Krombacher Spendenaktion 2020 vorgeschlagen werden. Aus allen Vorschlägen werden 100 Institutionen von einem Gremium ausgewählt, die eine Spende in Höhe von jeweils 2.500 Euro erhalten. Bis zum 31. Januar 2020 können noch Vorschläge an Institutionen, Organisationen oder Projekte eingereicht werden.

"Wir sind uns unserer Verantwortung für die Gesellschaft, in der wir leben, sehr bewusst. Umso schöner ist es für uns, dass wir jedes Jahr etwas von unserem Erfolg mit Menschen und Institutionen teilen können, die unsere Unterstützung dringend benötigen", so Peter Lemm, Leiter Unternehmenskommunikation, zu den Hintergründen der Aktion. Bis heute konnten rund 1.300 gemeinnützige Institutionen, Organisationen und Vereine begünstigt werden, die sich in besonderer Form um Kinder, Menschen mit Behinderung, Notleidende, Tiere oder andere wichtige soziale Anliegen kümmern. Auch Natur- und Umweltschutzprojekte fanden in den vergangenen Jahren Berücksichtigung bei der Krombacher Spendenaktion. Insgesamt konnten bisher über 3,5 Mio. Euro durch die Krombacher Mitarbeiter im Außendienst überreicht werden.

Die Krombacher Brauerei freut sich über zahlreiche Spendenvorschläge unter www.krombacher.de/spendenvorschlag und bedankt sich für die Unterstützung!

