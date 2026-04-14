Stuttgarter Nachrichten

Das Fundament muss tragen

Die Sondierungsgespräche zogen sich in die Länge - jetzt wird sich zeigen, ob Grüne und CDU eine belastbare Basis geschaffen haben.

Stuttgart (ots)

Die Sondierungsgespräche sind abgeschlossen. Die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen steht damit kurz bevor. Das wird auch höchste Zeit. Denn seit gut zwei Wochen signalisierte Grünen-Verhandlungsführer Cem Özdemir mehrfach, man stehe kurz vor dem Abschluss - und dann kam es immer wieder anders. Das wirft kein gutes Licht auf die Verhandler. (...) Grüne und CDU haben sich viel vorgenommen. Mehr als 40 Einzelmaßnahmen finden sich in dem nun seit Wochen verhandelten Papier. Beide Seiten haben Wahlversprechen untergebracht. Die CDU mit Schwerpunkten in der Wirtschaft, die Grünen mit ihren Klimazielen - und beide mit Bildungsversprechen. Damit das trägt, braucht es jetzt auch eine starke Basis - sonst wird dieses Mammutprogramm nicht umsetzbar sein.

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