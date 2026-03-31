Stuttgarter Nachrichten

Beim Flug zum Mond ist Europa mit dabei

Die Nasa will wieder Menschen zum Mond schicken. Das nutzt auch der europäischen Raumfahrtindustrie.

Stuttgart (ots)

Angesichts der Weltlage sind bemannte Missionen zum Mond vielleicht nicht das Wichtigste. Auch für Wissenschaft und Wirtschaft wären diese nicht unbedingt nötig. Es würde wohl vor allem das Ego der Amerikaner verstören, wenn der nächste Mensch auf dem Mond ein Chinese wäre. Anders sieht es mit der Raumfahrt insgesamt aus. Oft ist uns gar nicht bewusst, dass wir Dienste aus dem All verwenden. Das Navigationssystem fürs Auto etwa funktioniert nicht ohne Satelliten. Weltweit sind heute vier solcher Satellitenkonstellationen in Betrieb, mit Galileo betreiben die Europäer eines davon. Vor kurzem transportierte eine Ariane 6 zwei neue Satelliten dafür in den Erdorbit. Hier kann sich Europa freuen, von niemandem abhängig zu sein, Rakete wie Satelliten wurden hier entwickelt und gebaut. Die anderen drei Systeme werden vom Militär in den USA, Russland und China betrieben - wenn es den dort Regierenden sinnvoll erscheint, könnten sie die Nutzung ihrer Systeme durch Dritte unterbinden.

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