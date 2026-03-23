Stuttgarter Nachrichten

München leuchtet jetzt grün

Die SPD schien ein Abo auf das Amt des Oberbürgermeisters zu haben. Nun steht erstmals ein Grüner an der Spitze der bayerischen Landeshauptstadt.

Stuttgart (ots)

Reiter. München. Passt!", hatte Amtsinhaber Dieter Reiter im Münchner OB-Wahlkampf selbstbewusst plakatiert. Jetzt zeigt sich: Reiter. München. Passt nicht mehr. Eine veritable Sensation! Noch vor kurzem hätte kaum jemand mit der Abwahl des 67-jährigen SPD-Oberbürgermeisters gerechnet. Und doch hatte er bei der Stichwahl am Sonntag gegenüber seinem jungen Herausforderer von den Grünen, Dominik Krause, klar das Nachsehen: Krause: 56,4 Prozent, Reiter: 43,6 Prozent - das ist deutlich. (...) "Ich hab's verbockt", gestand Reiter ein. Er habe zuletzt mehr Fehler gemacht als in den zwölf Jahren zuvor. Damit endet in Bayerns Landeshauptstadt eine 42-jährige SPD-Ära, für die so klangvolle Namen wie Georg "Schorsch" Kronawitter und Christian Ude stehen. Am Ende bleibt aus SPD-Sicht die bittere Einsicht: Reiter. München. Verbockt!

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