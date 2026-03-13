Neue Osnabrücker Zeitung

DGB- Vorstand Körzell fordert Verlängerung des Industriestrompreises auf zehn Jahre: So bekommen Betriebe die Planungssicherheit, die sie brauchen

Osnabrück (ots)

Angesichts der anhaltend angespannten Wirtschaftslage hat sich der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) für eine Verlängerung der Stromvergünstigungen für Unternehmen ausgesprochen. "Der Industriestrompreis gilt zwar ab 2026, jedoch erhalten die Betriebe die Entlastung erst im kommenden Jahr rückwirkend", sagte DGB-Vorstand Stefan Körzell im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz). Zudem sei die Unterstützung auf drei Jahre befristet. "Besser wäre eine Regelung, die direkt wirkt und für zehn Jahre einen international wettbewerbsfähigen Strompreis garantiert", bekräftigte Körzell gegenüber noz: "So könnten unsere Betriebe endlich die Planungssicherheit bekommen, die sie brauchen".

