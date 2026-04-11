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Neue Westfälische (Bielefeld)

Rocker-Szene in NRW wächst - LKA warnt vor Gewaltgefahr

Bielefeld (ots)

Die Rocker-Szene in Nordrhein-Westfalen wächst weiter. Die Polizei rechnet ihr aktuell mehr als 1.100 Mitglieder zu, sagte Kriminaldirektor Thorsten Vogelheim vom Landeskriminalamt (LKA) der in Bielefeld erscheinenden Tageszeitung "Neuen Westfälischen" (Samstagsausgabe): "Die Clubs vergrößern sich." Die Expansion berge das Risiko gewaltsamer Konflikte.

Größter Club sind laut LKA die "Hells Angels" mit 469 Mitgliedern. Auch die "Freeway Rider's" kämen auf mehr als 400 Mitglieder. Die "Bandidos" als dritte Formation bauten ihre Strukturen nach einem Verbot 2021 in Westdeutschland wieder aus und zählen inzwischen mehr als 120 Mitglieder.

Hintergrund der neuen Zahlen sind auch Verschiebungen innerhalb der Szene: Zahlreiche frühere "Bandidos"-Mitglieder wechselten zu den "Hells Angels", wo neue Ableger entstanden. Insgesamt beobachten die Ermittler eine anhaltende Konkurrenz zwischen den Gruppierungen. Eine "latente Gefahr" gewaltsamer Auseinandersetzungen lasse sich weder zeitlich noch räumlich eingrenzen, hieß es.

Pressekontakt:

Neue Westfälische
News Desk
Telefon: 0521 555-356
newsroom@nw.de

Original-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell

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