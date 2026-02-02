RTLZWEI

Neue Wege in der Markenkommunikation: RTLZWEI setzt KI-Kampagne für "Die Geissens" um

KI-gestützte Kampagne für "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie"

Shooting in St. Tropez und KI-generierte Casino-Welt als zentrales Motiv

Über eine Million Views und starke Social-Media-Resonanz

Künstliche Intelligenz verändert die Markenkommunikation: Mit der neuen Staffel von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" bringt RTLZWEI nicht nur frische Episoden, sondern auch ein innovatives Marketingkonzept an den Start. Gemeinsam mit Familie Geiss entstand eine KI-gestützte Kampagne, die ab sofort über verschiedene Kanäle ausgerollt wird.

Die visuelle Basis der Kampagne entstand bei einem Shooting der Geissens in St. Tropez. Dieses Material diente als kreativer Ausgangspunkt, um die komplette Bildwelt - inklusive der Protagonisten - mittels kuratierter künstlicher Intelligenz neu zu erschaffen. Ergebnis ist eine stilisierte, glamouröse Casino-Kulisse, die ganz im Zeichen des Mottos "All in for Jetset" steht. Die KI ermöglichte es, die Bildsprache kreativ weiterzuentwickeln und dabei den markentypischen Glamour-Stil zu bewahren.

"KI ist wirklich der Wahnsinn: Wir haben damit für unser TV-Format innovative Kampagnen-Assets auf ein neues Level gebracht. Modern, glamourös und kompromisslos hochwertig - ganz Geissens-Style", sagt Robert Geiss. Die Kampagne wird kanalübergreifend ausgespielt: Sie umfasst Printanzeigen, Google Ads, YouTube Pre-Rolls, Online-Banner und Videoanzeigen, Radiospots sowie Presell-Trailer im Programm von RTLZWEI. Bereits in der ersten Woche nach Veröffentlichung erzielte das begleitende Reel über eine Million Aufrufe und über 16.000 Likes in den sozialen Medien.

Julian Krietsch, Bereichsleiter Channel Strategy & Content Distribution bei RTLZWEI: "Der Einsatz von KI eröffnet neue Spielräume in der Markeninszenierung - vorausgesetzt, sie wird kontrolliert und markengerecht eingesetzt. Die Kampagne für ,Die Geissens' zeigt, wie sich reale Produktion und digitale Erweiterung sinnvoll verbinden lassen, ohne die Identität des Formats zu verwässern. Diesen Weg werden wir bei RTLZWEI konsequent fortsetzen - künftig auch bei weiteren Marken wie 'Love Island'."

Hinter der Umsetzung steht die Münchner Kreativagentur mehappy.tv, die KI-Technologie mit Medienkompetenz verbindet und in der Arbeit mit KI ein neues Kapitel der Markenkommunikation sieht: "Diese Kampagne ist ein klares Signal: Künstliche Intelligenz ist kein Experiment mehr, sondern ein kreatives Werkzeug für hochwertige Markenkommunikation", sagt Klaus Schäfer, Geschäftsführer von mehappy.tv.

Die neue Staffel "Die Geissens - Eine schreckliche glamouröse Familie" startet am 9. Februar bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Die erfolgreiche Familien-Doku-Soap wird bereits seit 15 Jahren bei RTLZWEI ausgestrahlt.

Quelle: Social Media: Facebook- und Instagram Insights, YouTube- und TikTok Analytics (20.01.2026-28.01.2026)

Über mehappy.tv: mehappy.tv ist die führende Kreativagentur für RTLZWEI. Die Promotion- und Designagentur mit Sitz in München, Wien und Barcelona legt ihre Schwerpunkte auf Promotion, Design, Konzept und KI.

Über RTLZWEI: Überraschend, unangepasst, optimistisch und ganz nah dran: Das ist RTLZWEI. Hier erleben die Zuschauerinnen und Zuschauer das Leben in all seinen Facetten. Als "Home of Reality" zeigt der Sender Dokumentationen, Reportagen und Doku-Soaps, faszinierende Menschen und bewegende Schicksale. Die "RTLZWEI News" bieten junge Nachrichten. Darüber hinaus unterhält der Sender mit unverwechselbaren Shows und ausgewählten Serien und Spielfilmen. Das Münchener Medienunternehmen spricht sein Publikum auf Augenhöhe an - überall, zu jeder Zeit und auf allen relevanten Plattformen und Endgeräten.

