"#CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt": Aleks' Vergangenheit spaltet das Camp

Die erste Nominierung verschärft Taktik und Misstrauen

Aleks' Reality-Vergangenheit sorgt für Diskussionen und Tränen am Lagerfeuer

Die erste Nominierung stellt das Camp auf den Kopf! Kaum ist die Challenge verdaut, wird getuschelt, taktiert und offen spekuliert, wer auf der Abschussliste steht. Während alte Rechnungen hochkochen und der erste Exit droht, eskalieren am Lagerfeuer die Debatten um Aleks' Vergangenheit. Spätestens als in der nächsten Team-Challenge Geld verteilt werden muss, ist klar: Diese Doppelfolge stellt die Couples emotional und strategisch auf eine harte Probe. "#CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt" - am 28. Januar um 20:15 Uhr bei RTLZWEI sowie sieben Tage vorab auf RTL+.

Kaum ist die erste Challenge überstanden, richtet sich der Fokus im Camp unweigerlich auf das nächste große Thema: die erste Nominierung. Es wird getuschelt, taktiert und gerechnet - siegt Sympathie oder Strategie? Carina und Chika sehen ihre Chance gekommen, die Muskelbrüder Aleks und Marko loszuwerden, während diese sich ohnehin bereits auf der Abschussliste wähnen. Sophie und Hendrik zeigen sich zunehmend genervt von den Erotikstars Bettina und Patrick. Und für Virginia wird die Entscheidung zur emotionalen Zerreißprobe: Als sechsfache Mutter hat sie eigentlich für alle ein gutes Wort. Doch am Ende muss gewählt werden - und das Ergebnis sorgt erwartungsgemäß für Unmut.

Die nominierten Couples stellen sich in der Exit-Challenge einem Fragenhagel, während im Camp ein skrupelloser Zigaretten-Dieb für zusätzliche Spannungen sorgt. Ein heikles Thema, vor allem für Team Tabak Hendrik und Sophie. Nach dem Exit schlägt das Camp zunächst leisere Töne an - am Lagerfeuer sorgen alte Geschichten für trügerische Harmonie. Aleks' Reality-Vergangenheit rückt erneut in den Fokus. Während sein Fremdgeh-Skandal für eingefleischte Fans längst bekannt ist, zeigen sich Andrew und Virginia überrascht und reagieren schockiert, als Carina Aleks öffentlich an den Pranger stellt. Der Streit eskaliert und bei Aleks kullern Tränen.

Kaum haben sich die Gemüter etwas beruhigt, kündigt sich bereits die nächste Team-Challenge an: Die Couples müssen unterschiedlich hohe Geldbeträge untereinander verteilen. Die Entscheidung liegt ganz bei ihnen - und sorgt dafür, dass am Ende niemand zufrieden ist. Die Emotionen kochen erneut hoch, Virginia platzt der Kragen!

"#CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt" - am 28. Januar um 20:15 Uhr bei RTLZWEI sowie sieben Tage vorab auf RTL+. Das Format wird von RTL Studios produziert.

Über "#CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt":

Mehrere Teams, bestehend aus Liebes- und Freundschaftspaaren, wetteifern in verschiedenen Herausforderungen um ein Preisgeld von bis zu 100.000 Euro. Fehler oder das Nichterfüllen der Aufgaben verringern die Gewinnsumme. In regelmäßigen Nominierungsrunden wählen die Paare zwei Couples aus, die in einer Exit-Challenge um ihr Weiterkommen kämpfen. Das Paar, das diese Challenge verliert, muss die Show verlassen. Im Finale, in dem zwei Couples gegeneinander antreten, wird entschieden, welches Team das Preisgeld mit nach Hause nehmen kann. 2026 treten an: Patrick und Bettina Habig, Virginia und Andrew Weiß, Aleks und Marko Petrovic, Emmy Russ und Samuel Sohebi, Liza Waschke und Sebastian Fobe, Hendrik Sünder und Sophie Welack, Carina und Chika Ojiudo-Ambrose, Zoe Saip und Patrik Macella, Ariel Hediger und Joshua Gyamfi.

