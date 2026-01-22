RTLZWEI

Neue Folgen "Reeperbahn privat! Das wahre Leben auf dem Kiez"

Die Doku-Reihe hat neue Geschichten von Hamburgs berühmter Amüsiermeile im Gepäck

München (ots)

Koberer Fabian möchte gemeinsam mit Chefin Olivia Jones den Kiez sicherer machen

Manuela und Kitty kämpfen mit der wirtschaftlichen Lage und schmieden neue Pläne

"Reeperbahn privat! Das wahre Leben auf dem Kiez" ab 12. Februar 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+

"Reeperbahn privat!" ist mit neuen Folgen und Geschichten vom Kiez zurück. Die Doku-Reihe blickt hinter die Kulissen der Erotikmeile und zeigt Menschen, die dort arbeiten und leben, abseits der Klischees. Eines der Gesichter ist Kult-Koberer Fabian - er möchte sich gemeinsam mit seiner Chefin Olivia Jones um mehr Sicherheit in St. Pauli kümmern. "Reeperbahn privat! Das wahre Leben auf dem Kiez" ab 12. Februar 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

Die Doku-Reihe "Reeperbahn privat!" zeigt das Leben der Menschen, die auf Hamburgs sündigster Meile arbeiten. Einer von ihnen ist Koberer Fabian. Er hat sich große Ziele vorgenommen: Privat möchte er seiner Ehe wieder mehr Zeit widmen, beruflich setzt er sich gemeinsam mit seiner Chefin Olivia Jones gegen Gewalt auf dem Kiez ein - doch dann kommt es bei einer Aktion zum Angriff gegen Dragqueen Vanity Trash! Auch Elbschlosskeller-Wirt Daniel erlebt die brutale Seite St. Paulis: Er organisiert die Trauerfeier seines Kollegen Lars, der während einer Schicht ums Leben kam.

Bei der Prostituierten Kitty und Domina Manuela stehen ebenfalls Veränderungen an: Die wirtschaftliche Lage ist für die Frauen deutlich spürbar, die Kundschaft bleibt aus. Bei Manuela steht außerdem ein Umzug auf der Herbertstraße an. Deshalb suchen die beiden nach neuen Möglichkeiten, um ihr Geschäft wieder anzukurbeln. Eine Geschäftsidee entwickeln auch Kiez-Urgestein Schnecke und die ehemalige Personalmanagerin Jana Wagenhuber - sie wollen mit einem Stripp-Contest für jedermann auf der Reeperbahn durchstarten. Währenddessen ist die Prostituierte Laura aus dem "Pink Palace" ausgestiegen und arbeitet jetzt in Apartments und Hotels.

Der Beautysalon von Jezz steht zudem vor der Insolvenz - das belastet vor allem ihre Ehe mit Krümel. Auch Marco und Anneliese kämpfen mit dem Spagat zwischen Familie und Geschäft - die Situation wird immer mehr zur Zerreißprobe. Beide Paare merken, dass sie etwas ändern müssen. Wird ihnen die Herausforderung gelingen?

"Reeperbahn privat! Das wahre Leben auf dem Kiez" ab 12. Februar 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Das Format wird produziert von Story House Productions GmbH.

Über "Reeperbahn privat! Das wahre Leben auf dem Kiez":

"Reeperbahn privat" begegnet den Protagonisten auf Augenhöhe. Die Doku blickt hinter die Kulissen der Amüsiermeile und gibt einen Einblick in den Alltag der Menschen, die dort leben und arbeiten. Was sind ihre Träume, Hoffnungen und Sehnsüchte?

Bildmaterial zur Folge und weitere Infos finden Sie in unserer Presselounge: Reeperbahn privat! - RTLZWEI Unternehmen

