PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ZDF

"maybrit illner" im ZDF: "Iran, Grönland, Venezuela – Trumps neue Weltordnung?"

"maybrit illner" im ZDF: "Iran, Grönland, Venezuela – Trumps neue Weltordnung?"
  • Bild-Infos
  • Download

Mainz (ots)

Die Geschwindigkeit und Konsequenz, mit der Donald Trump seine Nationale Sicherheitsstrategie für die USA umsetzt, schockt die Welt: Er beansprucht die "westliche Hemisphäre" für die USA – dazu gehört Venezuela, aber auch Grönland. Dem Mullah-Regime im Iran droht der US-Präsident mit "harter Bestrafung". "Iran, Grönland, Venezuela – Trumps neue Weltordnung?" ist am Donnerstag, 15. Januar 2026, 22.15 Uhr, das Thema der ersten "maybrit illner"-Ausgabe im neuen Jahr.

Trump geht es um Sicherheit und um Rohstoffe. Wo er eine Chance sieht, schlägt er zu. Er setzt dabei auf sein Recht des Stärkeren und pfeift auf das Völkerrecht. Keine guten Nachrichten auch für die Ukraine und für Taiwan, denn was Trump recht ist, das ist Putin und Xi billig.

Die Europäer sind verstört und suchen nach Antworten auf die neue Rücksichtslosigkeit. Beim Iran zum Beispiel wirken sie hilflos. Was ist von der Partnerschaft mit den USA noch übrig? Wie rettet Europa seine Interessen und die der Ukraine? Und was wird aus der Idee des Völkerrechts als Grundlage einer internationalen Ordnung?

Zu Gast bei Maybrit Illner im ZDF sind Annalena Baerbock, Präsidentin der UN-Vollversammlung, der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion Norbert Röttgen, Bundestagsvizepräsident Omid Nouripour, der Militärexperte Carlo Masala und die Journalistin Melanie Amann.

Diese Sendung wird mit Untertiteln und im Web und in der App mit Gebärdensprache angeboten.

Kontakt
Bei Fragen zu "maybrit illner" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 – 70-13802 oder per E-Mail unter  hagedorn.t@zdf.de
Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter  pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108.

Pressefotos  
Pressefotos erhalten Sie als  Download (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100.

Weitere Informationen
-  "maybrit illner" im ZDF streamen

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ZDF
Weitere Storys: ZDF
Alle Storys Alle
  • 14.01.2026 – 11:01

    ZDF-Programmänderung ab KW 3/26

    Mainz (ots) - Woche 3/26 Fr., 16.1. Bitte Ergänzungen/Korrekturen beachten: 12.00 sportstudio live . . . ca. 14.05 Uhr Skeleton-Weltcup: Finale Frauen Zusammenfassung aus Altenberg Kommentator: Felix Tusche Bitte streichen: Michael Kreutz . . . ca. 15.55 Uhr Skeleton-Weltcup: Finale Männer Zusammenfassung aus Altenberg Kommentator: Felix Tusche Bitte streichen: Michael Kreutz . . . Skeleton-Weltcup: Finale aus Altenberg bei sportstudio.de: Frauen, 2. Lauf mit Kommentator ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 08:22

    ZDFinfo-Programmänderung Woche 07/26

    Mainz (ots) - Samstag, 07.02. Bitte Programmänderung beachten: 6.15 Leschs Kosmos Deepfakes - der Manipulation ausgeliefert? Deutschland 2021 „Covid-19 - Spurensuche in Wuhan“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen) Sonntag, 08.02. Bitte Programmänderung beachten: 6.30 Wunder der Natur – Auf den Spuren der Erdgeschichte Die Halong-Bucht Deutschland 2022 „ZDF.reportage: Traumziel Albanien - Vom ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren