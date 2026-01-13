ZDF

Trump – ein Jahr zweite Amtszeit: Vier ZDF-Dokus über den Wandel in den USA

Was genau will Donald Trump, der die Menschheit im ersten Jahr seiner zweiten Präsidentschaft in Atem hält? Anlässlich seiner zweiten Amtseinführung am 20. Januar vor einem Jahr erkundet die ZDF-Dokumentation "Donald Trump – König im Weißen Haus?" am ersten Jahrestag die Folgen der Politik des Präsidenten. Die ZDFinfo-Dokumentation "Trumps Amerika – Macht, Wandel, Widerstand" zeigt zudem die Auswirkungen der "Agenda Trump" auf die Menschen in den USA. Auf die Veränderungen im Kulturbetrieb Amerikas blickt "aspekte" im ZDF. Und "Terra X History" schlägt die Brücke von der Gegenwart in die Geschichte und fragt, ob Amerika seine demokratische Identität retten kann.

Donald Trump – König im Weißen Haus?

Ein Jahr nach seinem zweiten Amtsantritt bringt der US-Präsident die Säulen der amerikanischen Demokratie ins Wanken: Er ignoriert Beschlüsse des Parlaments, setzt sich über missliebige Gerichtsurteile hinweg und sprengt mit Militäreinsätzen, Strafzöllen und Drohungen die regel- und wertebasierte Ordnung. Die Dokumentation "Donald Trump – König im Weißen Haus?" von Elmar Theveßen und Annette Brieger blickt auf den Zustand der amerikanischen Demokratie im Jahr ihres 250. Geburtstages – zu sehen am Dienstag, 20. Januar 2026, ab 10.00 Uhr in Web und App des ZDF und um 20.15 Uhr im linearen ZDF-Programm. Unter den Gesprächspartnern in dieser Dokumentation sind neben einem Vordenker des Trumpismus die frühere Pressesprecherin des Präsidenten, Alyssa Farrah Griffin, sein ehemaliger Nationaler Sicherheitsberater John Bolton und Ex-General Randy Manner.

Elmar Theveßen, Leiter des ZDF-Studios in Washington, ist am Montag, 19. Januar 2026, 9.05 Uhr, Gesprächsgast bei "Volle Kanne – Service täglich" im ZDF und berichtet zudem bei "Markus Lanz" am Mittwoch, 21. Januar 2026, 0.00 Uhr über seine filmische Bestandsaufnahme.

Trumps Amerika – Macht, Wandel, Widerstand

Wie Trump nach einem Jahr in seiner zweiten Amtszeit mit disruptiver Konsequenz die USA und die Welt radikal verändert hat, zeigt die Dokumentation "Trumps Amerika – Macht, Wandel, Widerstand", die am Sonntag, 18. Januar 2026, 20.15 Uhr, in ZDFinfo zu sehen ist – im Rahmen eines Thementages zu den USA unter Trump, in dem von 7.30 bis nach Mitternacht 22 Dokumentationen die gegenwärtige politische und gesellschaftliche Situation in den Vereinigten Staaten beleuchten. Die 90-minütige Doku von Gaston Saša Koren und Dietrich Duppel über "Trumps Amerika" ist bereits am Dienstag, 13. Januar 2026, 20.15 Uhr, auf ARTE zu sehen und am ZDFinfo-Sendetag, ab 5.00 Uhr im ZDF zu streamen.

aspekte: Wie der Kulturbetrieb Amerikas verstummt

Für die "aspekte"-Doku "Das Schweigen der Kunst – Wie der Kulturbetrieb Amerikas verstummt" reist Jo Schück nach New York, Philadelphia und Washington D.C., um Künstlerinnen, Künstler und Kulturinstitutionen zu besuchen und eine Bilanz nach einem Jahr Trump zu ziehen – zu sehen am Freitag, 23. Januar 2026, 21.00 Uhr, in Web und App des ZDF und um 23.30 Uhr im linearen ZDF-Programm. Der "aspekte"-Moderator trifft unter anderem eine Kulturmanagerin, die Sorge hat, unter der neuen Kulturpolitik keine Aufträge mehr zu bekommen und spricht mit Buchautor Darrell West. Verabredet ist er auch mit Künstlerin Michele Pred, die mit schrillen Kostümen vor Donald Trumps Residenz gegen seine frauenfeindlichen Sprüche protestiert, mit Alyssa Nitchun vom Leslie Lohman Museum für queere Kunst und mit der ehemaligen PEN-Präsidentin der USA, der Schriftstellerin Jennifer Egan.

Terra X History: Donald Trump – Amerikas neue Revolution?

Ein Jahr im Amt: ICE-Razzien, Nationalgarde in Metropolen, Angriffe auf Justiz und Medien. Die USA erleben eine Zerreißprobe, die demokratische Grundpfeiler ins Wanken bringt. "Terra X History" schlägt ab Samstag, 24. Januar 2026, 0.00 Uhr, im ZDF-Streaming-Portal und am Sonntag, 25. Januar 2026, 23.45 Uhr im ZDF, die Brücke von der Gegenwart in die Geschichte: Historische Rückblicke zeigen, wie das Fundament der Freiheit immer wieder bedroht wurde, wie in der McCarthy-Ära oder durch den militärisch-industriellen Komplex, durch Skandale wie Watergate oder die NSA-Überwachungen. Der Film fragt: Kann Amerika seine demokratische Identität retten? Oder triumphiert eine neue Allianz aus Geld, Glaube und Macht über das Recht?

