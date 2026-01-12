PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 3/26

Mainz (ots)

Woche 3/26

Fr., 16.1.

23.30     aspekte
          Bitte Ergänzung beachten:
          Virtuelle Liebe – Kann KI Beziehung?



Woche 4/26

So., 18.1.

23.50     Precht
          Bitte Ergänzung/Korrektur beachten:
          Ist das Völkerrecht am Ende?
          Richard David Precht im Gespräch mit Kai Ambos

          Bitte streichen: Aladin El-Mafaalani


Fr., 23.1.

23.30     aspekte
          Bitte Ergänzung beachten:
          Das Schweigen der Kunst 
          Wie der Kulturbetrieb Amerikas verstummt




Woche 8/26

Sa., 14.2.

20.15     Der Samstagskrimi
          Ein starkes Team – Abgeschleppt
          Bitte Ergänzung/Korrektur beachten:
          Daniel Trojetzki          Sebastian Urzendowsky
          Alexander Trojetzki       Fabian Hanis

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

