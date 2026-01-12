ZDF-Programmänderung ab Woche 3/26
Woche 3/26 Fr., 16.1. 23.30 aspekte Bitte Ergänzung beachten: Virtuelle Liebe – Kann KI Beziehung? Woche 4/26 So., 18.1. 23.50 Precht Bitte Ergänzung/Korrektur beachten: Ist das Völkerrecht am Ende? Richard David Precht im Gespräch mit Kai Ambos Bitte streichen: Aladin El-Mafaalani Fr., 23.1. 23.30 aspekte Bitte Ergänzung beachten: Das Schweigen der Kunst Wie der Kulturbetrieb Amerikas verstummt Woche 8/26 Sa., 14.2. 20.15 Der Samstagskrimi Ein starkes Team – Abgeschleppt Bitte Ergänzung/Korrektur beachten: Daniel Trojetzki Sebastian Urzendowsky Alexander Trojetzki Fabian Hanis
