Škoda Auto feiert 130 Jahre: Neue Museumsausstellung präsentiert Erbe und Innovation

Mladá Boleslav

› Škoda feiert 130 Jahre Unternehmensgeschichte mit neuer Leitausstellung im Škoda Museum

› Wichtige Meilensteine, richtungsweisende Modelle und Motorsporterfolge präsentieren sich in authentischen Fabrikräumen aus dem 20. Jahrhundert

› Škoda enthüllt das umfangreich restaurierte Cabrio Laurin & Klement Si von 1918

Škoda Auto blickt mit einer umfangreichen Ausstellung im Škoda Museum auf seine 130-jährige Unternehmenshistorie zurück. Dabei erweckt der Fahrzeughersteller wichtige Meilensteine und faszinierende Geschichten aus der eigenen Historie zum Leben. Zur Präsentation gehören Dutzende Automodelle, eine Auswahl der ersten Fahr- und Motorräder sowie eine interaktive Karte, die die Entwicklung des Heimatwerks zeigt. Die Ausstellung beleuchtet auch 125 Jahre Motorenentwicklung und -bau in Mladá Boleslav. Während der Mladá Boleslav Museumsnacht am Freitag, 16. Mai 2025, erwartet die Besucher zusätzlich ein besonderes Highlight.

Eine Zeitreise

Seit 130 Jahren entwickelt sich Škoda kontinuierlich weiter und erfindet sich immer wieder neu, jederzeit mit dem Fokus auf den Kunden. Als Laurin & Klement 1895 ihre Geschäftstätigkeit aufnahmen, begannen sie in Mladá Boleslav mit der Produktion von Verkehrsmitteln für den individuellen Personenverkehr. Die neue Ausstellung im Škoda Museum fängt den Mut, die Kreativität und die Fertigkeiten derer ein, die über Generationen hochwertige Fahrräder, Motorräder und wegweisende Automobile hergestellt und auf alle bewohnten Kontinente exportiert haben.

In authentischen Fabrikräumen aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg zeigt die Ausstellung wichtige Meilensteine, Entwicklungsstufen, wegweisende Modelle und Motorsporterfolge. Zudem illustriert sie die Stärke des tschechischen Autoherstellers, herausfordernde politische und wirtschaftliche Zeiten ebenso zu überstehen wie lokale Rückschläge und auch globale Krisen – und daraus gestärkt hervorzugehen.

Informative Text- und Bildtafeln umrahmen eine Vielzahl eindrucksvoller Fahrzeugexponate – angefangen beim ersten Slavia-Fahrrad und dem L&K B-Motorrad bis hin zu einer Fahrzeugvielfalt, die im neuen batterieelektrischen Škoda Elroq ihren Höhepunkt findet. Ein vierstöckiges Ausstellungsregal stellt pro Ebene fünf Fahrzeuge zur Schau. Sie erzählen die Geschichte von der Ära der ersten Laurin & Klement-Produkte über die Erweiterung von Škoda in den 1930ern bis hin zu den Nachkriegsjahren. Die Ausstellung informiert auch über den Eintritt in den Volkswagen Konzern. Er öffnete die Tür zu signifikanten Investitionen, Technologietransfer und dem Zugang zu weltweiten Märkten – dies ebnete Škoda den Weg vom regionalen Marktführer zu einem international agierenden Autohersteller.

Ein spezieller Bereich feiert die 125-jährige Tradition der Motorenentwicklung und -produktion in Mladá Boleslav. Eine interaktive Karte bildet das Wachstum des lokalen Werks zwischen 1895 bis 2025 ab. Auch andere Fertigungs- und Montagestandorte finden Erwähnung. Zu den Ausstellungsstücken zählen darüber hinaus die Trophäen, die Škoda Auto Designer für die Sieger der Tour de France angefertigt haben, sowie jener Enyaq, der dem Tour-Direktor beim berühmtesten Radrennen der Welt als Kommandozentrale diente. In einer Kinderecke dürfen die Autodesigner und -entwickler von morgen ihre Kreativität ausleben, während sich die ganze Familie an einem speziellen Fotoautomaten gemeinsam mit Unternehmensgründer Václav Klement und dem Rennsport-Pionier Václav Vondrich – dem ,reisenden Hufschmied‘ – ablichten lassen kann. Die Ausstellung ,130 Jahre Škoda‘ öffnet ihre Türen noch bis zum 11. Januar 2026.

Premiere nach Restaurierung: L&K Si (1918)

Neben den jeweils aktuellen Ausstellungen und einem umfangreichen Kulturprogramm kehren die Besucher auch wegen der häufigen Aktualisierungen der Dauerausstellung immer wieder gern ins Škoda Museum zurück. Nach einer intensiven Restaurierung können Gäste jetzt eines der beliebtesten Laurin & Klement-Modelle in komplett neu aufbereitetem Zustand erleben: das Cabrio L&K Si von 1918. Das ausgestellte Fahrzeug befand sich während der Ersten Tschechoslowakischen Republik im Besitz von August G. Tham, einem angesehenen Orden-Hersteller aus Jablonec nad Nisou.

Mladá Boleslav Museumsnacht

Die traditionelle Mladá Boleslav Museumsnacht erfreut sich seit jeher großer Beliebtheit. 2025 rückt sie am Freitag, 16. Mai, die Feierlichkeiten zu 130 Jahren Škoda Auto in den Mittelpunkt und findet von 18:00 bis 23:00 Uhr statt. Der Eintritt ist kostenlos. Die Besucher dürfen sich auf Führungen durch das Škoda Museum (Start um 18:30 Uhr und um 21:00 Uhr) und das Depositorium (19:00 Uhr und 21:30 Uhr) freuen. Besucher ab zehn Jahren können zudem an Nachtführungen durch die Produktionshallen teilnehmen.

