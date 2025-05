Skoda Auto Deutschland GmbH

Škoda Auto präsentiert den Elroq Respectline: eine Hommage an Vielfalt und Tradition

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Mladá Boleslav (ots)

› Škoda feiert den Europäischen Monat der Vielfalt mit dem Elroq Respectline, der durch die Werte Respekt, Inklusion, Gleichberechtigung und faires Handeln inspiriert ist – die Grundlage der Unternehmenskultur

› Das ,Háček‘ aus dem Unternehmensnamen dient als Hauptmotiv für das Design, das der tschechischen Herkunft und dem 130-jährigen Erbe von Škoda Auto Tribut zollt

› Das farbenfrohe Elektrofahrzeug feiert Ende der Woche in Mladá Boleslav und Hamburg seine Publikumspremiere; weitere Events folgen im Jahresverlauf

› Škoda Auto hat die Themen Gleichberechtigung, Vielfalt und Menschenrechte in der Unternehmensstrategie Next Level Škoda und der Diversitätsstrategie 2030 verankert

Škoda Auto präsentiert den Elroq Respectline: ein Konzeptfahrzeug mit unverwechselbarem Exterieur- und Interieurdesign, kreiert um die Kernwerte von Škoda hervorzuheben wie gegenseitiger Respekt, Vielfalt und Inklusion. Mit der Premiere während des Europäischen Monats der Vielfalt richtet das Fahrzeug die Aufmerksamkeit auch auf die Bedeutung des Schutzes von Menschenrechten sowie der gerechten und fairen Behandlung aller Menschen. Das Hauptmotiv in Form des stilisierten ,Háček‘ aus dem tschechischen Buchstaben ,Š‘ zollt dem Ursprung und dem reichen Erbe von Škoda Auto Tribut. Der Autohersteller feiert in diesem Jahr sein 130. Jubiläum. Den Škoda Elroq Respectline haben Škoda Auto Mitarbeiter aus dem gesamten Unternehmen gemeinsam entworfen. Bei den Best Car Awards 2025 der Fachzeitschrift auto motor und sport tritt das Konzeptfahrzeug am 9. Mai in Hamburg erstmals vor Publikum, am 10. Mai stellt ihn Škoda im Rahmen eines Firmen-Musikfestivals aus. Mit dem Elroq Respectline feiert die Marke auch den großen Erfolg des Serienmodells, für das bis Ende April mehr als 55.000 Bestellungen eingegangen sind.

Maren Gräf, Škoda Auto Vorständin für People & Culture, sagt: „Vielfalt, Gleichberechtigung, Inklusion und gegenseitiges Verständnis bilden Kernpfeiler der Škoda Unternehmenskultur. Mit dem neuen Elroq Respectline präsentieren wir einen Škoda Markenbotschafter, der diese Werte verkörpert. Wir bei Škoda Auto wollen bei der Betreuung unserer Mitarbeiter und der Förderung eines sicheren, offenen und fairen Arbeitsplatzes für alle ein Vorbild sein. Auf diesen Prinzipien baut seit vielen Jahre unsere eigene Unternehmenskultur auf – in enger Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft KOVO als unserem Sozialpartner, Škoda Auto Mitarbeitergruppen sowie vielen inspirierenden Organisationen und Experten. Wir sind stolz auf unser Engagement für die Förderung von Menschenrechten und gegenseitigem Respekt und glauben, dass der Elroq Respectline uns dabei hilft, diese Werte noch weiter zu tragen.“

Škoda Elroq Respectline: eine Hommage an Vielfalt und Tradition

Das Exterieurdesign des Elroq Respectline zeichnet sich durch die auffällige Farbgestaltung und das ,Háček‘ als Hauptmotiv aus, das auf spielerische Art und Weise an den tschechischen Buchstaben ,Š‘ erinnert. Das aus dem neuen Škoda Logo entnommene Emblem ziert das Karosserie- ebenso wie das Interieurdesign. Mit dem ,Háček‘ weist der Autohersteller stolz auf seine tschechischen Wurzeln und das Unternehmenserbe hin, das bis ins Jahr 1895 zurückreicht.

Der Tech-Deck-Frontgrill des Elroq Respectline besitzt eine animierte LED-Beleuchtung in Regenbogenfarben. Der Regenbogen gilt als Symbol der LGBT+-Community und erinnert an die Vielfältigkeit der Gesellschaft sowie die Bedeutung jedes Einzelnen. Das ausdrucksstark designte Regenbogen-Exterieur und das markante, farbenfrohe Interieurdesign betonen zugleich die Stärke der Vielfalt und die positive Energie, die unterschiedliche Perspektiven und Persönlichkeiten bei gegenseitigem Respekt hervorbringen können. Das Interieur des Elektrofahrzeugs unterstreicht die Individualität und das starke Engagement für Nachhaltigkeit.

Mit recycelten Materalien aus dem Elroq, fortschrittlichen Regenbogen-Stickereien auf den Sitzen, unverwechselbaren Details und fröhlichem, farbenfrohen Dekorelementen stellt der Respectline ein wundervolles Beispiel dafür da, welche Freude Vielfalt auslösen kann. Herausragende Handwerkskunst, selbstbewusstes Design und ein tief verwurzeltes Leitprinzip laden Beobachter ein, sich von den vielen Farben der Diversität mitreißen zu lassen.

Öffentliche Premiere diese Woche, gefolgt von Prague Pride und der Tour de France später im Jahr

Der neue Elroq Respectline folgt auf den Enyaq Respectline. Mit ihm hatte die Marke in der Vergangenheit an vielen Orten auf die Škoda Kernwerte wie gegenseitiger Respekt, Vielfalt und Inklusion hingewiesen. Der Elroq Respectline feiert seine Publikumspremiere diese Woche bei gleich zwei Veranstaltungen: zunächst am 9. Mai bei der Verleihung der Best Car Awards in Hamburg durch die Fachzeitschrift auto motor und sport und anschließend beim Firmen-Musikfestival in Mladá Boleslav am 10. Mai. Weitere Auftritte absolviert der Elroq Respectline über den Sommer hinweg zum Beispiel beim Metronome Musikfestival in Prag, bei Prague Pride, beim Open-Air-Konzert der Tschechischen Philharmonie und im Rahmen der Tour de France.

Škoda Auto x Botas Respectline Edition

Škoda Auto und der tschechische Schuhhersteller Botas haben eine Kooperation vereinbart, die das Erbe beider Hersteller in Form von ikonischen Sneakern vereinen und die Škoda Designsprache Modern Solid zum Ausdruck bringen soll. Die Sportschuhe tragen an der Seite Regenbogen-Stickereien, die auch das Interieur des neuen Elroq Respectline zieren. Diese Zusammenarbeit ergänzt die Haltung des Unternehmens zu Inklusion und Vielfalt. Die Schuhe gehen in den nächsten Wochen über den Online-Shop von Botas in den Handel.

Engagement von Škoda Auto während des Monats Europäischer Vielfalt

Škoda beteiligt sich im fünften Jahr in Folge am Europäischen Monat der Vielfalt. Neben der Vorstellung des Elroq Respectline hat Škoda Auto im Mai eine Vielzahl an Aktivitäten geplant, darunter Vorträge und Workshops für die Mitarbeiter.

Der Autohersteller hat sein Engagement für Vielfalt und Inklusion in der Unternehmensstrategie Next Level Škoda verankert und in seiner Diversitätsstrategie 2030 noch detaillierter beschrieben. Škoda Auto a.s. veröffentlicht zudem einen jährlichen Nachhaltigkeits-Bericht und den Diversity Report. Die jüngste Ausgabe erscheint noch im laufenden Monat.

Original-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell