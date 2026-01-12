PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ZDF

ZDF-Programmhinweis
Sonntag, 18. Januar 2026
9.30 Uhr

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis
Sonntag, 18. Januar 2026, 9.30 Uhr 
Katholischer Gottesdienst 

Im katholischen Gottesdienst aus Vorarlberg in Österreich dreht sich alles um die Frage: Was bleibt von Weihnachten, wenn die äußeren Zeichen verschwunden sind? 

Im Gottesdienst aus der Pfarrkirche Muntlix St. Fidelis begeben sich Pfarrer Mathias Bitsche und seine Gemeinde auf eine Spurensuche nach Gott im Alltag. Sie gehen der Frage nach, wie sich die Geburt Christi auf das tägliche Leben auswirkt.

Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst am 2. Sonntag im Jahreskreis vom s’Wyllar Chörle unter der Leitung von Roswitha Fritz. 

Die Pfarrgemeinde Muntlix St. Fidelis liegt im Vorarlberger Rheintal nahe Feldkirch und gehört zur Seelsorgeregion Vorderland. Die Kirche wurde zwischen 1958 und 1960 erbaut und ist dem Heiligen Fidelis von Sigmaringen geweiht. Das sechseckige Schiff, die Holzdecke und die bunten Glasfenster machen die Kirche zu einem einladenden Raum und einem Ort des Lichts, der Stille und des Gebetes.

Nach dem Gottesdienst sind Mitglieder der Feiergemeinde telefonisch bis 16.00 Uhr erreichbar. Für Anrufe aus Deutschland und Österreich steht eine gebührenfreie Nummer bereit: 0800 – 100 2260.

Weitere Informationen unter http://www.zdf.fernsehgottesdienst.de

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ZDF
Weitere Storys: ZDF
Alle Storys Alle
  • 09.01.2026 – 13:29

    ZDF Programmänderung ab Woche 4/2026

    Mainz (ots) - Woche 4/26 Di., 20.1. Bitte Sendelängenkorrektur um 00.15 Uhr beachten: 00.15 – WISO: Die lange Nacht der Wirtschaft 05.30 ("hallo deutschland" Wiederholung um 5.00 Uhr entfällt) Woche 6/26 Mo., 2.2. 20.15 Der Fernsehfilm der Woche Der schwarze Schwan Bitte Korrektur der Unterzeile beachten: Thriller nach den Motiven der Romane von Elisabeth Herrmann Bitte streichen: ...dem gleichnamigen Roman... Di., ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 10:18

    ZDFinfo-Programmänderung Woche 02/26

    Mainz (ots) - Freitag, 09.01. Bitte Programmänderungen beachten: 18.45 Momente der Geschichte II Die Welt des Mittelalters: Von Minnesang zu Reformation Deutschland 2017 „Tatort Mittelalter: Räuber und Plünderer“ entfällt 19.30 Momente der Geschichte II Wendepunkte - Von Chlodwig bis zum Manifest der Bauern Deutschland 2015 „Lüge und Wahrheit – Die Macht der Information: Krieg“ entfällt (weiterer Ablauf ab ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren