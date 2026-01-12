ZDF

ZDF-Programmhinweis

Sonntag, 18. Januar 2026

9.30 Uhr

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis Sonntag, 18. Januar 2026, 9.30 Uhr Katholischer Gottesdienst Im katholischen Gottesdienst aus Vorarlberg in Österreich dreht sich alles um die Frage: Was bleibt von Weihnachten, wenn die äußeren Zeichen verschwunden sind? Im Gottesdienst aus der Pfarrkirche Muntlix St. Fidelis begeben sich Pfarrer Mathias Bitsche und seine Gemeinde auf eine Spurensuche nach Gott im Alltag. Sie gehen der Frage nach, wie sich die Geburt Christi auf das tägliche Leben auswirkt. Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst am 2. Sonntag im Jahreskreis vom s’Wyllar Chörle unter der Leitung von Roswitha Fritz. Die Pfarrgemeinde Muntlix St. Fidelis liegt im Vorarlberger Rheintal nahe Feldkirch und gehört zur Seelsorgeregion Vorderland. Die Kirche wurde zwischen 1958 und 1960 erbaut und ist dem Heiligen Fidelis von Sigmaringen geweiht. Das sechseckige Schiff, die Holzdecke und die bunten Glasfenster machen die Kirche zu einem einladenden Raum und einem Ort des Lichts, der Stille und des Gebetes. Nach dem Gottesdienst sind Mitglieder der Feiergemeinde telefonisch bis 16.00 Uhr erreichbar. Für Anrufe aus Deutschland und Österreich steht eine gebührenfreie Nummer bereit: 0800 – 100 2260. Weitere Informationen unter http://www.zdf.fernsehgottesdienst.de

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell