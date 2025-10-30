ProSieben

"Wie werde ich reich?" will Jenke von Wilmsdorff in seinem neuen Report am Montag auf ProSieben und Joyn wissen

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

30. Oktober 2025. Millionen Menschen träumen vom schnellen Geld und einem sorgenfreien Leben. Und Social Media verspricht genau das. Selbsternannte Finanzexperten, Coaches und Influencer locken online mit angeblich einfachen Methoden reich zu werden: Dropshipping, Daytrading. Bitcoin.

In seinem neuen "JENKE. Report. Der Traum vom schnellen Geld - Wie werde ich reich?" am Montag, um 20:15 Uhr, auf ProSieben und auf Joyn, spricht der mehrfach ausgezeichnete Journalist mit Menschen, die es geschafft haben, mit Menschen, die gescheitert sind und mit Experten, die über die verschiedenen Modelle aufklären und vor Risiken warnen.

In Dubai leben über 80.000 Millionäre. Und seit ein paar Jahren auch immer mehr sogenannte Finfluencer, also Influencer, die mit Anlagetipps für ihre Follower Geld verdienen. "Wie sehr kann man dem trauen, was uns bei Social Media versprochen wird? Das will ich im Mekka der Influencer und Finfluencer herausfinden.", erklärt Jenke von Wilmsdorff.

Er trifft dort unter anderem die ehemalige Polizistin Lisa aus Celle. Seit einem Jahr lebt sie in Dubai von ihrem Dropshipping-Business und verdient ein Vielfaches ihres früheren Gehalts. Wie funktioniert das Geschäft? Was sind die Risiken und wie sicher sind solche Modelle?

Jenke klärt, ob es wirklich so einfach ist, mit Tipps von Finanzgurus aus dem Internet reich zu werden. Wer will uns hinters Licht führen? Wem kann man trauen? Lohnt es, sein Geld mit Ratschlägen von Social Media zu investieren? Denn auch seriöse Finanzexperten versichern: "Noch nie gab es so viele Möglichkeiten reich zu werden wie heute."

Im Anschluss beleuchtet Thilo Mischke in "Uncovered. Gekaufte Liebe - die geheime Welt der Host Clubs in Tokio" in Japan eine Welt, in der sich Frauen männliche Gesellschaft für den Abend kaufen. Und zeigt, wie gefährlich es ist, wenn aus dem Geschäft Liebe wird ...

Das ProSieben und Joyn Factual-Line-Up im Herbst:

Montag, 3. November 2025, 20:15 Uhr, "JENKE. Report. Der Traum vom schnellen Geld - Wie werde ich reich?".

Im Anschluss "Uncovered. Gekaufte Liebe - die geheime Welt der Host Clubs in Tokio".

Montag, 10. November 2025, 20:15 Uhr, "THILO MISCHKE. Spurlos verschwunden - der Deutsche aus dem Folterknast".

Montag, 17. November 2025, 20:15 Uhr, "JENKE. Zeitreise".

Montag, 24. November 2025, 20:15 Uhr, "LINDA ZERVAKIS. Dumm, dümmer, Deutschland? Raus aus der Bildungskrise!".

Montag, 1. Dezember 2025, 20:15 Uhr, "THILO MISCHKE. Dikta-Tour - das Comeback der Autokraten".

"JENKE. Report. Der Traum vom schnellen Geld - Wie werde ich reich?", am Montag, 3. November, um 20:15 Uhr, auf ProSieben und auf Joyn.

Im Anschluss "Uncovered. Gekaufte Liebe - die geheime Welt der Host Clubs in Tokio", auf ProSieben und auf Joyn.

Pressekontakt:

Nathalie Galina/Frank Wolkenhauer

Communication & PR

Unit Show & Comedy

phone. +49 (0) 89 95 07 -1186/ -1158

nathalie.galina@seven.one

frank.wolkenhauer@seven.one

Photo Production & Editing

Elisa Taupert/Clarissa Schreiner

phone: +49 (0) 89 95 07 - 1170 /-1191

email: elisa.taupert@seven.one

clarissa.schreiner@seven.one

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell