ProSieben

Rache und Vergeltung! ProSieben und Joyn zeigen die zweite Staffel des Serienphänomens "House of the Dragon" ab Freitag, 21. November 2025

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

29. Oktober 2025.König oder Königin? Der Kampf um die Macht geht in die zweite Runde. ProSieben zeigt ab Freitag, 21. November 2025, um 20:15 Uhr, die zweite Staffel der ausgezeichneten HBO-Serie "House of the Dragon" - die Vorgeschichte von "Game of Thrones". In den neuen Folgen der Fantasyserie sinnt Königin Rhaenyra (Emma D'Arcy) nach Rache und Vergeltung. Ein erbitterter Machtkampf um den Eisernen Thron zwischen den "Grünen" unter König Aegon II. Targaryen (Tom Glynn-Carney) und den "Schwarzen" unter Königin Rhaenyra Targaryen entfacht. Prinz Daemon (Matt Smith) versucht politische Allianzen zu festigen, während beide Seiten ihre Drachen mobilisieren und es zum erbitterten "Tanz der Drachen" kommt ...

ProSieben zeigt die Fantasyserie "House of the Dragon" in Doppelfolgen, ab 21. November, freitags um 20:15 Uhr als Free-TV-Premiere.

Ab 14. November 2025, sind jede Woche, jeweils eine Woche vor der TV-Premiere, die Folgen vorab auf Joyn kostenlos abrufbar.

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell