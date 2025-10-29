PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ProSieben mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ProSieben

Michael Patrick Kelly, Joko und Klaas, Nilam Farooq und DJ Ötzi: Wer erkennt den Song? Live auf ProSieben und Joyn

Michael Patrick Kelly, Joko und Klaas, Nilam Farooq und DJ Ötzi: Wer erkennt den Song? Live auf ProSieben und Joyn
  • Bild-Infos
  • Download

Unterföhring (ots)

Welcher Song bringt Michael Patrick Kelly zum Mitsummen - und Finch zum Verzweifeln? Kann Felix Lobrecht die aktuellen Charts schneller erraten als Selfiesandra? Joko und Klaas gegen den Beat - wer erkennt den Song zuerst? Die Antworten gibt's ab Dienstag, 4. November, wenn Dennis und Benni Wolter in "Erkennst DU den Song? LIVE" wieder zur großen Musik-Quizshow einladen - live um 22:35 Uhr auf ProSieben und kostenlos auf Joyn.

In jeder Folge treten vier prominente Gäste und eine Wildcard gegeneinander an. Wer zu wenige Songs erkennt, muss beim gefürchteten Strafkaraoke ran - inklusive überraschender Duettpartner. Wer hat das beste Musikgedächtnis? Und wer holt sich am Ende die goldene XXL-Ananas?

Diese Promis stellen sich dem ultimativen Song-Quiz:

  • Folge 1 (4. November): Freshtorge, Michael Patrick Kelly, Edin Hasanovic, Esther Graf
  • Folge 2 (11. November): Sasha, Leony, Finch, Cheyenne Ochsenknecht
  • Folge 3 (18. November): Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf, Nico Santos, Lina Larissa Strahl
  • Folge 4 (25. November): Felix Lobrecht, Selfiesandra Nilam Farooq, DJ Ötzi

Sie wollen dabei sein? Tickets gibt es hier: https://tvtickets.de/EDDSLIVE

Produziert wird "Erkennst DU den Song? LIVE" von PrettyWellDone.

"Erkennst DU den Song? LIVE" - ab Dienstag, 4. November, um 22:35 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn

Pressekontakt:

Luisa Hollmann
Content Communications
email: luisa.hollmann@seven.one

Photo Production & Editing
Nadine Vaders
email: nadine.vaders@seven.one

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ProSieben mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ProSieben
Weitere Storys: ProSieben
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren