The Mines Advisory Group

Anlässlich des 30-jährigen Bestehens des Hilton Humanitarian Prize wählt die internationale Jury die Mines Advisory Group als Preisträger für 2025 aus

Los Angeles (ots/PRNewswire)

Die weltweit größte jährliche Auszeichnung für humanitäre Organisationen geht an die im Vereinigten Königreich ansässige Organisation für die Beseitigung von Landminen - in einer Zeit, in der immer mehr Landminen eingesetzt werden

Die Conrad N. Hilton Foundation gab heute bekannt, dass die Mines Advisory Group - eine humanitäre, entwicklungspolitische und friedensfördernde Organisation, die sich auf die Beseitigung von Landminen und die Reduzierung bewaffneter Gewalt in von Konflikten betroffenen Gemeinden konzentriert - als Empfänger des Conrad N. Hilton Humanitarian Prize 2025 ausgewählt wurde. Seit 1989 hat die Mines Advisory Group mehr als 23 Millionen Menschen in über 70 Ländern dabei geholfen, ihr Leben nach einem Krieg wieder aufzubauen, und sie hat eine führende Rolle bei den internationalen Bemühungen zur Verhinderung des Einsatzes von Landminen gespielt.

Die Mines Advisory Group wurde nach demselben Verfahren ausgewählt, das auch den Preis seit drei Jahrzehnten bestimmt. Die Hilton Foundation prüft die Nominierungsvorschläge von gemeinnützigen Organisationen aus der ganzen Welt, und ein unabhängiges, internationales Gremium angesehener Juroren trifft nach einem strengen Prüfverfahren die endgültige Auswahl. Die folgenden Personen waren Mitglieder der Jury des Hilton-Preises für humanitäre Hilfe 2025: The Right Honorable Helen Clark; Leymah Gbowee; Conrad N. Hilton III; Sister Joyce Meyer; Her Majesty Queen Noor; Kennedy Odede; Zainab Salbi; und Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León.

"Die Auswahl der Mines Advisory Group als diesjähriger Empfänger des Hilton-Preises für humanitäre Hilfe erinnert uns daran, dass Mitgefühl und Frieden immer noch ganz oben auf unserer globalen Agenda stehen sollten", sagte Peter Laugharn, Präsident und CEO der Conrad N. Hilton Foundation. "Durch ihre außergewöhnlichen Bemühungen, Gemeinschaften nach Konflikten wieder zu Sicherheit und Wohlstand zu verhelfen, ist die Mines Advisory Group ein Beispiel für die Art von humanitärer Exzellenz, die unser Preis in den letzten drei Jahrzehnten auszeichnen und inspirieren sollte."

In Zeiten zunehmender geopolitischer Konflikte und humanitärer Bedürfnisse ist die Notwendigkeit, gemeinnützige Organisationen an der Front zu unterstützen, größer denn je. Mit dem diesjährigen Preis wird daher die Mines Advisory Group für ihre Arbeit geehrt, die sich mit den dauerhaften und verheerenden Auswirkungen von Landminen, nicht zur Wirkung gelangten Kampfmitteln und bewaffneter Gewalt auf Menschenleben und die Entwicklung nach Konflikten befasst. Im Jahr 2023 waren mehr als 8 von 10 Landminenopfern Zivilisten, und mehr als ein Drittel der zivilen Opfer waren Kinder.

"Seit 35 Jahren ist MAG entschlossen, auf die dringenden Bedürfnisse der Menschen in den von Konflikten verwüsteten Gemeinden und an Orten zu reagieren, die noch lange nach dem Ende der Kriege mit den Hinterlassenschaften der Konflikte zu kämpfen haben", sagte Darren Cormack, Geschäftsführer der Mines Advisory Group. "Wir fühlen uns geehrt, den Hilton Humanitarian Prize in Anerkennung der unermüdlichen und mutigen Arbeit unserer weltweiten Mitarbeiter zu erhalten."

Die überwiegende Mehrheit der 5.500 Mitarbeiter der Organisation stammt aus Gemeinden, die direkt von Konflikten betroffen sind. 1997 war die gemeinnützige Organisation Mitpreisträgerin des Nobel Peace Prize für ihre Gründungsrolle in der International Campaign to Ban Landmines, die zur Gründung des bahnbrechenden Anti-Personnel Mine Ban Convention (APMBC) geführt hat.

Als größte jährliche humanitäre Auszeichnung für gemeinnützige Organisationen wirft der Preis ein Licht auf außergewöhnliche Organisationen, die innovativ sind, sich für Veränderungen einsetzen und diese herbeiführen, um das Leben von benachteiligten Menschen in der ganzen Welt zu verbessern. Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums des Preises wird die nicht zweckgebundene Dotierung von 2,5 auf 3 Millionen Dollar erhöht.

Über die Hilton Foundation The Conrad N. Hilton Humanitarian Prize - Hilton Foundation

Über die Mines Advisory Group Home | MAG

jon.brown@maginternational.org

mackenzie@evergreenstrategygroup.com

Original-Content von: The Mines Advisory Group, übermittelt durch news aktuell