PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ProSieben mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ProSieben

Neue Aufgabe für den Moderathore: Thore Schölermann moderiert die neue ProSieben-Show "Staying Alive"

Unterföhring (ots)

23. Oktober 2025. Vier Musiklegenden der Vergangenheit. Vier Chartstürmer der Gegenwart. Und ein Moderathore: Thore Schölermann moderiert die neue ProSieben- und Joyn-Show "Staying Alive - Stars singen mit Legenden".

In den zwei Folgen der neuen Musikshow singen Samu Haber, die No Angels, Alvaro Soler und Sasha Duette mit Elvis Presley, Whitney Houston, Amy Winehouse und Freddie Mercury. Möglich macht das die modernste Technik.

Produziert wird "Staying Alive - Stars singen mit Legenden" von der EndemolShine Germany. Die Aufzeichnungen für die Show finden am 25. und 28. Oktober in Köln statt. Resttickets gibt es unter Staying Alive | MyShow

Pressekontakt:

Pressekontakt:
Katrin Dietz
phone: +49 (0) 89 95 07 - 1154
email: katrin.dietz@seven.one

Photo Production & Editing
Nadine Vaders
phone: +49 (0) 89 95 07 - 1161
email: nadine.vaders@seven.one

ProSieben
Ein Unternehmen der
Seven.One Entertainment Group

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ProSieben mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ProSieben
Weitere Storys: ProSieben
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren