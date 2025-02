Dexcom Deutschland GmbH

Die am besten vernetzte CGM-Marke verbindet sich mit den Smart Pens von Novo Nordisk

Dexcom und Novo Nordisk arbeiten zusammen, um Menschen mit Diabetes in einer einzigen App ein umfassendes Bild der Insulin- und Glukosedaten zu bieten.

Daten zeigen, dass die Verwendung eines Pens verknüpft mit einem Glukosesensor (CGM-System) die Glukosekontrolle verbessern und diabetesbedingte Komplikationen reduzieren kann.(1,6,°)

Die Kombination von Dexcom G7 mit NovoPen® 6 und NovoPen Echo® Plus bietet einzigartige Funktionen, die sowohl Insulin-Stacking als auch Insulin-Dosierungsfehler verhindern (1-4)

DexCom, Inc. (Nasdaq: DXCM), ein weltweit führender Anbieter von Systemen zur kontinuierlichen Glukosemessung in Echtzeit (CGM) für Menschen mit Diabetes, gab heute den Start seiner neuesten Partnerschaft bekannt. In Deutschland lässt sich Dexcom G7 nun direkt mit NovoPen® 6 und NovoPen Echo® Plus verbinden: Die weltweit am besten vernetzte CGM-Marke (5) wird mit den intelligenten Pens von Novo Nordisk verknüpft, um medizinischen Fachkräften und Menschen mit Diabetes eine einzigartige und leistungsstarke Möglichkeit zu bieten, ihre Insulin- und Glukosedaten zuverlässig zu verfolgen und zu verwalten, was letztlich zu einer größeren Therapietreue und zu besseren klinischen Ergebnissen führt.

Mit speziell entwickelten Funktionen, die helfen, Insulin-Stacking und Dosierungsfehler bei der Verwendung mit einem intelligenten Pen zu verhindern, bietet Dexcom G7 medizinischem Fachpersonal die Möglichkeit, diese kritischen Risiken mit größerer Sicherheit zu managen. Die automatische Entlüftungserkennung stellt sicher, dass die Insulinabgabe genau aufgezeichnet wird, während die Warnung "Hoher Wert" nun auch verzögert werden kann, um, das Risiko von Insulin-Stacking und wiederkehrenden Hypoglykämien (Unterzuckerungen) zu verringern. Durch die nahtlose Integration der Dexcom CGM-Daten mit den NovoPen® 6- und NovoPen Echo® Plus-Insulindaten in einer App erhalten medizinische Fachkräfte einen umfassenden, praxisorientierten Überblick über die Glukose- und Insulinmuster ihrer Patientinnen und Patienten und können so fundiertere Behandlungsentscheidungen treffen. Letztendlich kann dies zu wirksameren, personalisierten Interventionen und besseren Patientenergebnissen führen, einschließlich einer längeren Zeit im Zielbereich und einer Verringerung von Hyperglykämie (Überzuckerung) und Hypoglykämie (1,6,°).

"Als Unternehmen sind wir von unserer Mission angetrieben, Innovationen für die Diabetes-Community zu entwickeln. Wir suchen ständig nach Lösungen für die Herausforderungen, mit denen Angehörige der Gesundheitsberufe und die von ihnen behandelten Menschen täglich konfrontiert sind", sagte Dr. Thorsten Berg, Senior Director for Medical Affairs bei Dexcom. "Unsere neueste Verbindung mit NovoPen® 6 und NovoPen Echo® Plus bietet Angehörigen der Gesundheitsberufe, die bereits eine hohe Arbeitsbelastung haben, eine schnelle und effiziente Möglichkeit, auf ein umfassendes Bild der Insulin- und Glukosedaten zuzugreifen. Wichtig ist, dass es eine Lösung bietet, an die sich Menschen mit Diabetes eher halten - was zu besseren Ergebnissen und weniger Frustration für alle Beteiligten führt."

Als einzige CGM-Software, die neben den Glukosewerten auch die eingetragenen Patientenaktivitäten* anzeigt, bietet Dexcom Clarity (#,2,7-8) umfassende Einblicke, die zu einer besseren Therapietreue und einem besseren langfristigen Diabetesmanagement führen können. Bei denjenigen, die mit CGM verknüpfte Pens verwendeten, sank beispielsweise die Zahl der versäumten Bolusinjektionen um 43 % (II) wie eine Studie belegt. Das deutet darauf hin, dass die Überprüfung dieser umfassenden Daten mit ihrem medizinischen Fachpersonal den Patientinnen und Patienten half, sich an ihre Insulindosen zu erinnern (1).

"Durch die Verknüpfung der Insulin-Dosierungsdaten von NovoPen® 6 oder NovoPen Echo® mit den CGM-Messungen des Dexcom G7 helfen wir, das Diabetes-Management zu vereinfachen. Da diese Geräte Daten automatisch austauschen, müssen Menschen mit Diabetes ihre Insulindosen und Glukosewerte nicht mehr manuell dokumentieren", sagte Sebastian Meyhöfer, Vice President Clinical, Medical & Regulatory und Mitglied der Geschäftsführung der Novo Nordisk Deutschland. "Dieser Ansatz reduziert den Zeitaufwand für die Aufzeichnung von Gesundheitsinformationen, trägt zum besseren Verständnis der Krankheit bei und fördert die Therapietreue. Medizinische Fachkräfte erhalten einen genauen Überblick über das Diabetes-Management der Patientinnen und Patienten in Echtzeit, was eine stärker auf Zusammenarbeit und Individualisierung ausgerichtete Pflege und Unterstützung ermöglicht."

Alexander Fröhlich, Vizepräsident und Geschäftsführer für Deutschland, Österreich und die Schweiz bei Dexcom, sagte über die neue Verbindung: "Wir haben kürzlich unser 25. Jubiläum gefeiert, ein Vierteljahrhundert an Innovation und dem Fokus auf unsere Endkunden bei allem, was wir tun. Wir sind außerordentlich stolz darauf, unsere Erfahrung und Innovationskraft in diese Partnerschaft mit NovoPen® 6 und NovoPen Echo® Plus einzubringen. Gemeinsam werden wir die Belastung für medizinisches Fachpersonal und Menschen mit Diabetes gleichermaßen verringern. Wir sind stolz darauf, eine Lösung anzubieten, von der wir wissen, dass die Diabetes-Community nach ihr gesucht hat."

Dexcom G7 verbindet sich jetzt direkt mit NovoPen® 6 und NovoPen Echo® Plus. Weitere Informationen finden Sie hier.

Über Dexcom, Inc.

Dexcom, Inc. ermöglicht es Menschen, ihren Diabetes durch innovative Systeme zur kontinuierlichen Glukosemessung in Echtzeit (CGM) in den Griff zu bekommen. Das 1999 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in San Diego, Kalifornien, hat sich zu einem weltweiten Anbieter von Technologien für die Diabetesversorgung entwickelt. Durch das Eingehen auf die Bedürfnisse von Anwender/-innen, Betreuer/-innen und Anbieter/-innen ist Dexcom bestrebt, das Diabetesmanagement weltweit zu vereinfachen und zu verbessern. Für weitere Informationen besuchen Sie www.dexcom.com.

Media Contact

Dexcom EMEA

Gemma McDonald

gemma.mcdonald@dexcom.com

Referenzen:

° Die Studie umfasste auch andere CGM- und Visualisierungssoftware als Dexcom CLARITY.

# Internetverbindung erforderlich. Heimanwender/-innen: Dexcom CLARITY ist für Heimanwender/-innen nur als Bestandteil eines Dexcom CGM-Systems kostenlos. Fachkreisangehörige: Für die Nutzung von Dexcom CLARITY ist eine Lizenz erforderlich, um mit dem deutschen Antikorruptionsgesetz konform zu sein. Fachkreisangehörige oder Einrichtungen verpflichten sich, Dexcom unter 0800 724 6447 zu kontaktieren oder www.dexcom.com/de-DE/clarity aufzurufen, um diese Lizenz zu erwerben.

|| Im Vergleich zu herkömmlichen langlebigen Pens.

* Erfordert manuelle Eingabe durch Benutzer.

1 Adolfsson P, et al. Diabetes Technol Ther. 2020;22(10):709-718.

2 Dexcom G7 User Guides.

3 NovoPen® 6 & NovoPen Echo® Plus User Guides.

4 Aly A, et al. Diabetes Technol. Ther. 2024;26(S2):A254-255.

5 Dexcom data on file 2024.

6 Lingen K, et al. Endocr Connect. 2023 Sep 27;12(11):e230108.

7 Abbott Freestyle Libre 2 user guide, 2023.

8 Medtronic Simplera user guide, 2023

Dexcom, Dexcom CLARITY, Dexcom Follow, Dexcom One, Dexcom Share, Share sind eingetragene Marken von Dexcom, Inc. In den USA und sind möglicherweise in anderen Ländern eingetragen. © 2025 Dexcom, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

