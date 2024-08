Dexcom Deutschland GmbH

Dexcom G7 verbindet sich jetzt in Deutschland, Österreich und der Schweiz direkt mit der Apple Watch

Mainz (ots)

Dexcom G7 ist das erste und einzige rtCGM-System, das sich direkt mit der Apple Watch[*] verbindet.

Dexcom G7 bietet seinen Nutzern die Freiheit und den Komfort von Echtzeit-Glukosemessungen und der Kontrolle der Werte mit einem Blick zum Handgelenk, auch wenn sie ihr iPhone nicht bei sich haben.[*,°]

DexCom, Inc. (NASDAQ: DXCM), einer der weltweit führenden Anbieter von Systemen zur kontinuierlichen Glukosemessung in Echtzeit (rtCGM[#]), gibt bekannt, dass das Dexcom G7 jetzt in Deutschland, Österreich und der Schweiz direkt mit der Apple Watch[*] verbunden werden kann. Als erstes und einziges rtCGM-System, das sich direkt mit der Apple Watch verbindet, bietet das Dexcom G7 seinen Nutzern die Freiheit und den Komfort von Echtzeit-Glukosemessungen mit einem Blick zum Handgelenk, auch wenn sie ihr iPhone nicht bei sich haben.[*,°]

"Bei Dexcom stehen die Anwender im Mittelpunkt unserer Arbeit. 'Direct-to-Watch' war eine unserer am häufigsten nachgefragten Funktionen, und wir freuen uns sehr, dass wir sie nun auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz anbieten können", sagt Alexander Fröhlich, Vice President und General Manager von Deutschland, Österreich und der Schweiz bei Dexcom. "'Direct-to-Watch' ist eines der besten Beispiele für unser Bestreben, Innovationen für die Gemeinschaft zu entwickeln und Menschen mit Diabetes Flexibilität und die Wahlmöglichkeit zu bieten, wie sie ihre Gesundheit managen möchten."

Über eine eigene Bluetooth-Verbindung sendet der Dexcom G7-Sensor Zuckerwerte und personalisierte Warnmeldungen direkt auf die Apple Watch[°] der Benutzer, so dass diese joggen oder zum Beispiel im Restaurant essen gehen und sich dabei sicher fühlen können, auch wenn sie ihr iPhone zu Hause lassen. Dexcom ist die einzige rtCGM-Marke, die den Zuckerwert auf Smartphone, Smartwatch, einem optionalen Empfänger oder AID-System[%] gleichzeitig anzeigen kann.

"In den letzten Monaten habe ich die 'Direct-to-Watch'-Funktion auf meinem Dexcom G7 genutzt: Meine Zuckerwerte in Echtzeit und mit nur einem Blick auf mein Handgelenk sehen zu können, das war ein richtiger Wendepunkt", berichtet Beth McDaniel, eine Dexcom-Anwenderin. "Zum ersten Mal seit meiner Diabetes-Diagnose kann ich mein Smartphone zu Hause lassen, ohne mir Sorgen zu machen. Und ich kann meine täglichen Aktivitäten in der Gewissheit genießen, dass ich alle Informationen habe, die ich brauche, um meinen Diabetes zu kontrollieren." Die Einführung der 'Direct-to-Watch'-Konnektivität in Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt Dexcom-Nutzern eine weitere Möglichkeit, ihren Zuckerspiegel in Echtzeit zu überwachen. Diese neue Option bietet Freiheit, Komfort und die Möglichkeit, die Glukosewerte diskret mit nur einem Blick aufs Handgelenk abzulesen. Und das im Vertrauen, dass Anwender ihr iPhone zu Hause lassen können. Für Menschen mit Typ 1 oder Typ 2 Diabetes können Sensoren zur kontinuierlichen Zuckermessung in Echtzeit wie Dexcom G7 zu einer langfristigen Verbesserung der StoffwechselkontroIle[1-3] und der Lebensqualität[4,5] beitragen. Mehrere Studien zeigen, dass Menschen mit Typ 1[6-10] und Typ 2 Diabetes mit intensivierter Insulintherapie (ICT)[11-13], die ein rtCGM-System wie das von Dexcom verwenden, eine niedrigere Rate an Krankenhausaufenthalten aufweisen. Das wiederum führt zu Kosteneinsparungen im Gesundheitssystem. Eine gute Stoffwechseleinstellung kann durch die Überwachung der Zeit im Zielbereich (Time in Range, TIR) gemessen werden, wobei Dexcom rtCGM-Systeme nachweislich die TIR[^,1,4,14,15] bzw. die 'Zeit im grünen Bereich' verbessern.

Eine richtige Entscheidung für Menschen mit Diabetes und Behandlungsteams[16]

Verglichen mit Anwendern anderer rtCGM-Systeme sind Dexcom-Anwender die zufriedensten.[17] Um sicherzustellen, dass auch die Behandlungsteams zufrieden sind, bietet Dexcom verschiedene Dienstleistungen für eine effiziente tägliche Praxisroutine an: So erleichtern beispielsweise Musterrezepte und Gutachten-Vorlagen die Verschreibung. Dexcom unterstützt Praxen außerdem mit Produkteinweisungen, sowohl online als auf Wunsch auch beim Patienten zu Hause. Weitere Informationen finden sich auf der Dexcom-Webseite für medizinisches Fachpersonal.

Menschen mit Diabetes und einer Insulintherapie können das Dexcom G7 bis zu 10 Tage lang testen.[18] Informationen zu den Voraussetzungen und dazu, wie Patienten sich für das Programm registrieren können, finden sich auch auf der Dexcom Website.

'Direct-to-Watch' ist jetzt für Dexcom G7-Nutzer in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar, nach der Einführung in den Vereinigten Staaten, Irland und Großbritannien sowie weiteren Märkten auf der ganzen Welt.[**] Um 'Direct-to-Watch' nutzen zu können, müssen Benutzer die Dexcom G7-App in der Version 2.1, eine Apple Watch der Serie 6 oder neuer mit watchOS 10 oder neuer und ein iPhone mit iOS 17 oder neuer verwenden. Weitere Informationen zu 'Direct-to-Watch' und eine Liste der kompatiblen Geräte finden sich unter https://www.dexcom.com/de-de/direct-to-watch.

Über Dexcom, Inc.

Dexcom, Inc. ermöglicht es Menschen, ihren Diabetes durch innovative Systeme zur kontinuierlichen Glukosemessung in Echtzeit (rtCGM) in den Griff zu bekommen. Das 1999 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in San Diego, Kalifornien, hat sich zu einem weltweiten Anbieter von Technologien für die Diabetesversorgung entwickelt. Durch das Eingehen auf die Bedürfnisse von Anwender/-innen, Betreuer/-innen und Anbieter/-innen ist Dexcom bestrebt, das Diabetesmanagement weltweit zu vereinfachen und zu verbessern. rtCGM-Systeme sind Medizinprodukte, die den Gewebezuckerspiegel der Patienten und Patientinnen (einschließlich der Veränderungsrate und der Richtung) tagsüber und nachts anzeigen können. Dexcom rtCGM reduziert einen Teil des Rätselratens, das mit der Entscheidung über die Diabetesbehandlung einhergeht, und bietet Nutzer/-innen mehr innere Ruhe.

Dexcom, Dexcom CLARITY, Dexcom Follow, Dexcom One, Dexcom Share, Share sind eingetragene Marken von Dexcom, Inc. in den USA und sind möglicherweise in anderen Ländern eingetragen. © 2024 Dexcom, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

____________

[#] rtCGM = real-time Continuous Glucose Monitoring

[*] Kompatible Geräte sind separat erhältlich. Eine Liste der kompatiblen Geräte finden Sie unter www.dexcom.com/compatibility

[°] Um einen neuen Dexcom G7 Sensor mit einer kompatiblen Apple Watch zu koppeln, wird ein kompatibles Smartphone benötigt. I Um die Funktion Share/Follow nutzen zu können, darf das Smartphone des Dexcom G7 Nutzers höchstens 6 Meter vom Sensor entfernt sein.

[%] Mehr zur Integration von Insulinpumpen und Kompatibilität mit Dexcom rtCGM-Systemen unter https://www.dexcom.com/de-de/pumpen

[^] Zeit im Zielbereich wurde definiert als 3,9-10 mmol/L - 70-180 mg/dL.

[**] Weitere Märkte mit 'Direct-to-Watch' zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Pressemitteilung: Kanada, Dänemark, Hongkong, Italien, Luxemburg, Malta, Südafrika, Schweden.

