Dexcom Deutschland GmbH

Am Weltdiabetestag hilft Dexcom Menschen mit Diabetes zu entdecken, was in ihnen steckt

San Diego/Mainz (ots)

Dexcom stellt neue Umfragedaten vor, die zeigen, welchen Einfluss die CGM-Technologie darauf hat, dass Menschen mit Diabetes ihre Träume verfolgen können.

Die Erhebung zeigt, dass 42 % der Deutschen darüber nachdenken, ihre Hobbys oder Träume aufzugeben, wenn sie ihre Diabetes-Diagnose erhalten.

Dexcom Warriors erzählen in den sozialen Netzwerken, wie die Erkenntnisse aus ihren Dexcom CGM-Daten sie entdecken ließen, was in ihnen steckt, und wie sie anschließend ihre Träume verwirklichen.

Dexcom lädt anlässlich des Weltdiabetestages Menschen mit Diabetes ein, ihre kleinen oder großen Ziele mitzuteilen und zu entdecken, was in ihnen steckt.

An diesem Weltdiabetestag ermutigt DexCom, Inc. (NASDAQ: DXCM), ein weltweit führender Anbieter von kontinuierlicher Glukosemessung in Echtzeit (CGM), Menschen mit Diabetes auf der ganzen Welt, zu entdecken, was in ihnen steckt, indem sie den ersten Schritt zu einem neuen Ziel machen. Dexcom startet diese Kampagne, da eine aktuelle Erhebung im Auftrag des Unternehmens zeigt, dass zum Zeitpunkt der Diagnose 70 % der befragten Menschen mit Diabetes in Deutschland nicht sicher sind, wie der Alltag mit Diabetes weitergehen soll. Dabei denken 42 % darüber nach, einen Traum oder ein Hobby aufgrund von Diabetes aufzugeben.[1]

Am heutigen Weltdiabetestag lädt Dexcom gemeinsam mit seinen Botschaftern wie den Dexcom Warriors Nick Jonas, Lance Bass, Ed Gamble, Molly Sandén, Ateh Jewell und vielen mehr dazu ein, Menschen mit Diabetes zu ermutigen, etwas, das sie anstreben, in den sozialen Medien zu teilen - sei es ein neues Ziel, eine neue Lebensweise oder ein neues Abenteuer. Die Botschafter selbst berichten, wie die Erkenntnisse aus ihren Dexcom CGM-Daten ihnen geholfen haben, zu entdecken, was sie leisten können. Mit diesen Geschichten möchte Dexcom Menschen mit Diabetes inspirieren und motivieren, den ersten Schritt zu tun.

"Wir bei Dexcom wissen, dass ein besseres Diabetesmanagement die Menschen stärken kann, und ich glaube, dass der Weltdiabetestag der perfekte Zeitpunkt ist, um unsere Community dazu zu inspirieren, ihre Vorstellungen von dem, was möglich ist, in Frage zu stellen", so Alexander Fröhlich, Vice President und General Manager von Deutschland, Österreich und der Schweiz bei Dexcom. "Seit 25 Jahren entwickeln wir CGM-Systeme, die den Status quo des Möglichen herausfordern und verändern, immer inspiriert von den Menschen, die wir betreuen, und den persönlichen Erfolgsgeschichten, die sie mit uns teilen." Dexcom befragte Menschen mit Diabetes weltweit (USA, Kanada, Großbritannien, Deutschland, Polen, Niederlande, Japan, Australien und Neuseeland) und fand heraus, dass weltweit 100 % der Menschen mit Diabetes, die derzeit eine Technologie wie Dexcom CGM nutzen, der Meinung sind, dass diese einen positiven Einfluss auf ihre Fähigkeit hat, ihre Krankheit zu managen. Und besonders hoffungsvoll stimmt, dass 83 % der Befragten in Deutschland überzeugt sind, dass es möglich ist, seine Träume zu verwirklichen, während man mit Diabetes lebt.

Um am Weltdiabetestag mitzureden, nutzen Interessierte gerne folgende Hashtags in den sozialen Netzwerken: #DiscoverwithDexcom, #WorldDiabetesDay

[1] Befragt wurden im Oktober 2024 2.250 Personen über 18 Jahren, die mit Diabetes Typ 1 oder Typ 2 leben. Jeweils 250 Personen aus den folgenden Ländern haben teilgenommen: Australien, Kanada, Deutschland, Japan, Niederlande, Neuseeland, Polen, Großbritannien und USA. Durchführung: Forsta, Panel: ResearchDesk by RepData.

Über Dexcom, Inc.

Dexcom, Inc. ermöglicht es Menschen, ihren Diabetes durch innovative Systeme zur kontinuierlichen Glukosemessung in Echtzeit (CGM) in den Griff zu bekommen. Das 1999 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in San Diego, Kalifornien, hat sich zu einem weltweiten Anbieter von Technologien für die Diabetesversorgung entwickelt. Durch das Eingehen auf die Bedürfnisse von Anwender/-innen, Betreuer/-innen und Anbieter/-innen ist Dexcom bestrebt, das Diabetesmanagement weltweit zu vereinfachen und zu verbessern. CGM-Systeme sind Medizinprodukte, die den Gewebezuckerspiegel der Patienten und Patientinnen (einschließlich der Veränderungsrate und der Richtung) tagsüber und nachts anzeigen können. Dexcom CGM reduziert einen Teil des Rätselratens, das mit der Entscheidung über die Diabetesbehandlung einhergeht, und bietet unseren Nutzer/-innen mehr innere Ruhe.

