In diesem Jahr feierte Dexcom sein 25-jähriges Jubiläum. Seit einem Vierteljahrhundert steht das Unternehmen für bahnbrechende Innovationen in der Diabetes-Therapie. Von der prädiktiven Hypoglykämie-Vorwarnung (vorausschauenden Unterzuckerungswarnung) bis hin zum weltweit meistvernetzten Sensor hat das Unternehmen stets Maßstäbe gesetzt - und schafft mit Technologien wie der direkten Kopplung des Sensors mit der Apple Watch(1,2) immer mehr Freiraum im Alltag.

Im Jahr 1999 wurde Dexcom als Start-up in San Diego mit der Mission gegründet, Menschen mit Diabetes dabei zu helfen, ihre Gesundheit sicher und unkompliziert zu managen. Mit der kontinuierlichen Glukosemessung werden heute Millionen von Menschen in ihrem Alltag mit Diabetes unterstützt. Mit innovativen Technologien wie der prädiktiven Hypoglykämie-Vorwarnung hat Dexcom das Sicherheitsgefühl von Menschen weltweit verbessert und neue Standards für die Diabetes-Therapie geschaffen.

Menschen Mut zu machen, Kontrolle über ihre Gesundheit zu übernehmen, ist das Ziel, das Dexcom heute immer noch antreibt. "Hilfe muss im Alltag funktionieren: Menschen mit Diabetes engagieren sich neben den normalen täglichen Aufgaben wie Familie, Arbeit und Freizeitaktivitäten jeden Tag für ihre Gesundheit. Wir möchten dazu beitragen, dass im prall gefüllten Tag durch Entlastungen im Diabetesmanagement mehr Raum fürs Leben ist. Mir ist es wichtig, dass Menschen mit Diabetes einen einfachen Glukosesensor zur Verfügung haben, der den Alltag leichter macht", erklärt Alexander Fröhlich, Geschäftsführer von Dexcom.

Der weltweit meistvernetzte Sensor: Flexibilität und Freiheit

Die Glukosesensoren von Dexcom lassen sich mit verschiedenen Geräten(1) kombinieren und somit individuell für die Bedürfnisse von Menschen mit Diabetes auswählen. Die Sensoren sind beispielsweise kompatibel mit Insulinpumpen(3) wie Tandem Diabetes Care oder Ypsomed, Insulinpens von Novo Nordisk sowie Lifestyle-Tools wie von Garmin. Diese praktische Integration hilft Menschen mit Diabetes, ihre Therapie optimal an ihren Alltag anzupassen - und schafft so mehr Sicherheit, Flexibilität und Gelassenheit. Über das Smartphone(1) können Nutzende ihre Zuckerwerte bequem in Echtzeit überwachen. Ganz neu ist übrigens die Funktion Direct-to-Watch, bei der Glukosedaten direkt auf Smartwatches wie die Apple Watch übertragen werden - ohne dass man das iPhone dabei haben muss. Das ist besonders praktisch bei Outdoor- oder Sport-Aktivitäten, bei denen das Smartphone stört oder nicht griffbereit ist.

Unterstützung für Millionen Menschen

Dexcoms Glukosesensoren haben weltweit bereits über 2,3 Millionen Menschen mit Diabetes Typ 1 und Diabtetes Typ 2 geholfen. Sie bieten Ärzten wie Betroffenen gleichermaßen präzise und zuverlässige Unterstützung bei der Therapie.

