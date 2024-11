ADS KING GmbH

Andreas Bäuerlein von der ADS KING GmbH: Wird KI die Marketingabteilung ersetzen?

In Deutschland wird künstliche Intelligenz nach wie vor äußerst zögerlich eingesetzt - dabei ist sie in anderen Ländern längst im Alltag verankert und unterstützt dort maßgeblich die Kundenkommunikation. Was aber sollten deutsche Unternehmen daraus lernen? Worin können uns KI-Tools wirklich unterstützen und inwieweit verändern sie dabei unsere Arbeitswelt - insbesondere im Marketing?

Während KI in vielen Ländern wie den USA oder den Vereinigten Arabischen Emiraten längst etabliert ist, bleibt sie in Deutschland weit hinter ihren Möglichkeiten zurück: Unternehmen hierzulande zögern, die Potenziale der Technologie auszuschöpfen, obwohl gerade im Bereich des Kundenservices und der Prozessautomatisierung große Vorteile möglich wären. Stattdessen dominieren Bedenken und strenge gesetzliche Vorgaben, die den Einsatz moderner Technologien erschweren. Doch für Unternehmen wird es zunehmend schwierig, im Wettbewerb mitzuhalten, wenn diese Entwicklungen ignoriert werden. "Die Wahrheit ist, dass herkömmliche Geschäftsmodelle in ihrer heutigen Form bald nicht mehr bestehen können", betont Andreas Bäuerlein von der ADS KING GmbH. "Unternehmen, die nicht auf KI-Unterstützung setzen, riskieren, langfristig abgehängt zu werden - der Verlust von Wachstum und Marktanteilen ist damit nur eine Frage der Zeit."

"Durch die Automatisierung wiederkehrender Arbeitsprozesse und eine strategische Digitalisierung können Unternehmen hingegen nicht nur ihre Effizienz steigern, sondern auch die Qualität ihrer Dienstleistungen erheblich verbessern", fügt der Online-Marketing-Experte Andreas Bäuerlein hinzu. Mit über 12 Jahren Erfahrung und der Unterstützung von mehr als 1.000 Dienstleistern und Agenturen hat sich die ADS KING GmbH zu einem zentralen Partner für digitale Transformation entwickelt. Das Unternehmen bietet dabei gezielte und praxisnahe Anleitungen, mit denen Unternehmen erfolgreich Kunden gewinnen und ihre Umsätze signifikant steigern können. Der Ansatz basiert auf fundierten Analysen und einem innovativen Tracking, das den Erfolg jeder Kampagne messbar macht. Inwieweit gerade im Online-Marketing auch künstliche Intelligenz eine Rolle spielt und warum entsprechende Technologien so wichtig sind, erfahren Sie hier.

Was KI kann und wofür sie sich eignet - beispielhafte Einsatzgebiete in Unternehmen

Künstliche Intelligenz ist längst mehr als nur ein abstraktes Zukunftsthema - sie zeigt konkrete Anwendungen, die den Unternehmensalltag grundlegend verändern können. Besonders in Bereichen wie Kundenservice, Marketing oder internen Prozessabläufen lässt sich KI gewinnbringend einsetzen. Ein gutes Beispiel bietet die Automatisierung der Supportkommunikation, die vollständig ohne menschliches Eingreifen erfolgen kann - sei es per Telefon, Chat oder E-Mail.

Auch die Texterstellung, etwa für Landingpages, kann durch KI-gestützte Systeme erfolgen, die Inhalte präzise und in kürzester Zeit generieren. Wiederkehrende Aufgaben, die bisher viel Zeit und Personal erforderten, lassen sich so in digitale Prozesse überführen. "KI ermöglicht uns, Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten und dabei dennoch eine hohe Qualität sicherzustellen", fasst Andreas Bäuerlein von der ADS KING GmbH zusammen.

Eine Frage der Perspektive: Wie künstliche Intelligenz unsere Arbeit beeinflusst - und welche Chancen sich daraus ergeben

"Ich höre immer wieder Bedenken darüber, KI würde uns arbeitslos machen. Doch das Gegenteil ist der Fall: Sie kann uns nur bereichern - es ist alles eine Frage der Perspektive", betont Andreas Bäuerlein von der ADS KING GmbH. Statt allein ausführende Tätigkeiten zu übernehmen, ermöglicht die Technologie den Wechsel zu beratenden und strategischen Rollen. In Bereichen, in denen früher monatelange Arbeit erforderlich war, kann KI heute innerhalb kürzester Zeit ähnliche Ergebnisse liefern. Dadurch eröffnen sich neue Wege für Unternehmen und Mitarbeiter, denn die Bedeutung des reinen Fachwissens tritt zugunsten strategischer Kompetenzen in den Vordergrund.

Gerade im Marketingbereich bleibt die menschliche Expertise unverzichtbar, da es nicht mehr nur um die reine Erstellung von Inhalten geht, sondern um deren effektive Platzierung und gezielte Vermarktung. Diese Verschiebung bietet vielfältige Möglichkeiten zur Weiterentwicklung - wer seine Kenntnisse im Bereich Vertrieb und Marketing ausbaut, wird die Vorteile der Digitalisierung umfassend nutzen und eine führende Rolle im Markt einnehmen können. "KI verändert damit nicht nur die Art und Weise, wie wir arbeiten - sie bietet vor allem Chancen für eine neue Form der Arbeitswelt", so Andreas Bäuerlein von der ADS KING GmbH abschließend.

Sie wollen die Möglichkeiten künstlicher Intelligenz voll ausschöpfen und Ihren Marketing-Erfolg damit maximieren? Dann melden Sie sich jetzt bei Andreas Bäuerlein von der ADS KING GmbH und vereinbaren Sie ein unverbindliches Erstgespräch!

