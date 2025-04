Gelbe Engel: Mit dem E-Bike zur Panne / In zehn Großstädten steigen ADAC Pannenhelfer jetzt wieder auf das Fahrrad um / Nahezu alle Einsatzfelder abgedeckt

ADAC

Mit dem E-Bike umweltschonend am Stau vorbei: Eine Reihe von Gelben Engeln werden ab sofort wieder auf E-Bikes umsteigen, um die Mitglieder mobil zu halten. In insgesamt zehn Städten - Berlin, Darmstadt, Dresden, Freiburg, Hamburg, Köln, München, Münster, Dortmund, Nürnberg - setzt der Club auf diese praktische und umweltschonende Art der Pannenhilfe.

Zum Einsatz kommen 17 speziell für die Straßenwacht umgerüstete E-Bikes mit Anhängern, in denen alle wichtigen Werkzeuge und Ersatzteile auf kleinem Raum transportiert werden können. Bis zu zehn Pannen können die Gelben Engel mit dem E-Bike täglich beheben. Mehr als 80 Prozent der üblichen Fälle können die Straßenwachtfahrer bearbeiten - etwa Starthilfe bei entladener Batterie geben, versperrte Autotüren öffnen oder auch andere Fahrräder wieder flottmachen. Nur beispielsweise das Tauschen der Starterbatterie müssen diese Gelben Engel ihren Kollegen in den Autos überlassen.

Die Pannenhilfe per E-Bike ist auf die speziellen Anforderungen in Stadtgebieten angepasst. Mit ihnen kommen die Fahrer besser an Staus vorbei und sind auf diese Weise sogar oft schneller als mit dem Auto. Auch wenn es eng wird oder die Panne an einer schwer zugänglichen Stelle in der Stadt bearbeitet werden muss, kann das Rad seine Stärken ausspielen.

2016 startete der ADAC die Pannenhilfe mit dem E-Bike als Pilotprojekt, inzwischen ist sie fester Bestandteil des +Mobilitätsangebots. Über den Winter hindurch wurde an weiteren Verbesserungen beim Material gefeilt. So wurden zum Beispiel die Anhänger durch eine Verstärkung des Fahrwerks an die hohen Belastungen in der Straßenwacht angepasst. Im Notfall ist die ADAC Pannenhilfe 24/7 unter der Telefonnummer 089 20 20 4000 sowie digital über die Pannenhilfe-App oder Web-App zu erreichen.

