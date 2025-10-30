ProSieben

Schluss mit lustig! Die heute-show spielt am Samstag live auf ProSieben gegen Bratwurst und Baklava

Unterföhring (ots)

30. Oktober 2025. Satire gegen Comedy. Straßenreporter gegen Podcaster. heute-Show gegen Bratwurst und Baklava. Am Samstag spielen Lutz van der Horst und Fabian Köster live auf ProSieben gegen Bastian Bielendorfer und Özcan Cosar. Hat "Schlag den Star" damit die lustigste Doppel-Paarung des Jahres?

Im Vorfeld sparen die Konkurrenten nicht mit großen Worten: "Backwurst und Bratlava? Essen wir zum Frühstück", necken van der Horst und Köster ihre Gegner Bielendorfer und Cosar alias Bratwurst und Baklava. Die geben sich nach ihrem Show-Sieg im Jahr 2023 betont lässig: "Ihr seid vielleicht gebildet und intelligent, aber wir sind cool."

Wessen Antworten sind nicht nur witzig, sondern richtig? Wer glänzt nicht nur mit geistreichen Worten, sondern auch mit Kampfgeist? Wer sichert sich 100.000 Euro?

Matthias Opdenhövel führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert. Produziert wird "Schlag den Star" von Brainpool.

"Schlag den Star" am Samstag, 1. November 2025, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben und auf Joyn

