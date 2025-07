China Daily

12. Weltkongress über Hochgeschwindigkeitsbahnen fand in Peking statt

Beijing (ots/PRNewswire)

MODERN RAILWAYS 2025 findet zeitgleich statt

Ein Bericht von China Daily:

Nach Angaben der China State Railway Group Co., Ltd. (CR) fand vom 8. bis 11. Juli 2025 in Peking der „12th World Congress on High-Speed Rail", der 12. Weltkongress über Hochgeschwindigkeitsbahnen, statt. Der Kongress wurde gemeinsam von CR und dem Internationalen Eisenbahnverband (International Union of Railways, UIC) ausgerichtet. Die Veranstaltung lief unter dem Motto „High-Speed Rail: Innovation and Development for a Better Life" (Hochgeschwindigkeitsbahnen: Innovation und Entwicklung für ein besseres Leben). Mehr als 2.000 Teilnehmende wurden registriert, darunter Regierungsvertreterinnen und -vertreter, diplomatische Gesandte, Führungskräfte aus Unternehmen, Expertinnen und Experten und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus über 60 Ländern, Regionen und internationalen Organisationen sowie Vertreterinnen und Vertreter aus dem Inland. Die Teilnehmenden lobten die rasante Entwicklung und die beachtlichen Erfolge der chinesischen Hochgeschwindigkeitsbahn in den letzten Jahren. Es wurde ein breiter Konsens über die wichtigsten Fragen zur Zukunft der Innovation und Entwicklung des Hochgeschwindigkeitsbahnverkehrs erzielt.

Der Kongress diente als globale Plattform für die Präsentation von Errungenschaften im Hochgeschwindigkeitsverkehr, zur Förderung des technologischen Austauschs und der industriellen Zusammenarbeit. Auf dem Programm standen zwei Podiumsdiskussionen und 30 Fachsitzungen, bei denen über 200 Führungskräfte, Expertinnen und Experten und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler neuste Erkenntnisse und Innovationen vorstellten. Über 700 Beiträge aus 27 Ländern und internationalen Organisationen brachten bahnbrechende Ideen und neue Perspektiven zusammen.

An der zeitgleich stattfindenden MODERN RAILWAYS 2025 nahmen 521 Unternehmen aus 14 Ländern und Regionen teil. Es wurde eine Reihe fortschrittlicher Technologien und High-End-Ausrüstung vorgestellt, wie z. B. die intelligente Inspektion durch unbemannte Luftfahrzeuge der Bahn. Dreißig innovative Zugmodelle, darunter die CR450 Fuxing EMU-Züge und Magnetschwebebahnen, wurden ausgestellt. Mit über 30.000 Ausstellungsstücken und mehr als 72.000 Besuchern bot die Ausstellung der Öffentlichkeit einen Einblick in die Zukunft der Hochgeschwindigkeitsbahntechnik.

Während des Kongresses unterzeichnete CR Kooperationsvereinbarungen mit Eisenbahnkonzernen aus Frankreich, Spanien, Kasachstan, Aserbaidschan, Usbekistan, Belarus, Laos, Malaysia und anderen Ländern. Der Kongress umfasste auch wissenschaftliche Vorträge zum Thema Eisenbahn, die Einbindung von Fans und technische Besichtigungen, um die Kultur der Hochgeschwindigkeitsbahn zu fördern und eine Brücke für das gegenseitige Lernen und den Austausch zwischen den Zivilisationen zu schlagen.

Das chinesische Hochgeschwindigkeitsnetz erstreckt sich über 48.000 km – 70 % des weltweiten Netzes – und verbindet 97 % der Städte mit mehr als 500.000 Einwohnern. Die EMU-Züge von Fuxing fahren mit kommerziellen Geschwindigkeiten von bis zu 350 km/h und befördern mit über 10.000 täglichen Abfahrten mehr als 16 Millionen Fahrgäste. Die Zahl der EMU-Fahrten hat inzwischen 22,9 Milliarden überschritten. China war federführend an der Entwicklung aller 13 internationalen Normen auf Systemebene im Rahmen der UIC beteiligt und hat so sein Fachwissen eingebracht und die weltweite Bahntechnologie vorangebracht.

Video – https://mma.prnewswire.com/media/2728657/150M.mp4

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/12-weltkongress-uber-hochgeschwindigkeitsbahnen-fand-in-peking-statt-302503869.html

Original-Content von: China Daily, übermittelt durch news aktuell